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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 6 Haziran 2026 Cumartesi günü vefat eden 16 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEARLIK

MUSTAFA TETİK
 

KONYA
27-02-1930

ÜÇLER MEZARLIĞI

HİDAYET ERTİFTİK
 

KONYA
26-05-1942

BEDİR MEZARLIĞI

AYNUR SAY
 

ERZİNCAN
05-11-1962

YAZIR MEZARLIĞI

SITTIKA BAK
 

SİLLE
23-11-1962

ANASULTAN MEZARLIĞI

SÜLEYMAN BULUT

BÜYÜKBURNAK
16-07-1957

ARAPLAR MEZARLIĞI

MEHMET EMİN GÜLDİKEN
 

KIZILÖREN
01-09-1934

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

BASRİ KARA

KEMALLER
01-07-1947

KAŞINHANI (İstasyon) MEZ-1

HALİL ÇELİK
 

KURTHASANLI
25-04-1939

YAZIR MEZARLIĞI

ALİ HAYDAR KÖKÇINAR
 

KONYA
25-10-1951

MUSALLA MEZARLIĞI

İSMAİL BOZKIR

KARAMAN
10-05-1963

YAZIR MEZARLIĞI

RECEP SELEK

TATKÖY
05-02-1967

TATKÖY MEZARLIĞI

REYHAN GÜMÜŞSOY

TAŞPINAR
07-01-1977

ARAPLAR MEZARLIĞI

NURDAN ÖZER

KONYA
17-03-1972

YAZIR MEZARLIĞI

KEZİBAN ERŞAHİN
 

SIZMA
17-03-1940

ARAPLAR MEZARLIĞI

EMİNE BAYDAR
 

TAŞKENT
03-01-1939

ULUIRMAK MEZARLIĞI

GÜNAY KÜÇÜK
 

KONYA
29-03-1945

MUSALLA MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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