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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 5 Haziran 2026 Cuma günü vefat eden 26 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOPUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

MERYEM ANA IŞIK
 

T.KARAHÜYÜK
20-01-1944

YAZIR MEZARLIĞI

ESEF KORKMAZ
 

TOMARZA
09-06-1942

HOCACİHAN MEZARLIĞI

SANİYE KARAYURT
 

ALİAĞA
30-06-1961

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MAKBULE BİNİCİ
 

SEYDİŞEHİR
05-10-1934

HOCACİHAN MEZARLIĞI

NURDOĞAN DEMİREL
 

KARAPINAR
01-12-1934

ARAPLAR MEZARLIĞI

AHMET RENKLİCAM
 

KONYA
02-02-1957

ARAPLAR MEZARLIĞI

MEHMET KÜÇÜKTUNÇ
 

KONYA
01-03-1937

TEKKE MEZARLIĞI

NUR İLDAY
 

İSTANBUL
07-12-1950

MUSALLA MEZARLIĞI

NEVİN OKUMUŞOĞLU

KONYA
19-11-1949

MUSALLA MEZARLIĞI

HÜSEYİN ATASAYIM
 

KÜÇÜKKÖY
22-11-1951

ALİYENLER MEZARLIĞI

YUSUF BOZ
 

KARATAY
04-04-2026

ALİYENLER MEZARLIĞI

MEHMET FARUK DEMİR
 

TUTAK
15-06-1990

SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI

İSMAİL YILMAZ
 

AFŞAR
04-06-1939

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

HAMİ EREKİCİ

SİLLE
01-02-1950

SİLLE MEZARLIĞI

ŞERİFE ÖZDEMİR
 

YATAĞAN
01-01-1957

ÜÇLER MEZARLIĞI

AHMET KÖSEN
 

HADİM
05-02-1955

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MEMİŞ ULUER
 

GÖKYURT
08-08-1962

HACIFETTAH MEZARLIĞI

ZÜLEYHA UZUN
 

DERE
04-12-1962

YAZIR MEZARLIĞI

ŞERİFE AKKAFA
 

BALCILAR
01-12-1939

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

BEBEK MAHMUT ABBUD
 


03-06-2026

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

ŞERİFE COŞAR
 

ÇUMRA
01-06-1962

ÜÇLER MEZARLIĞI

ZEYNEP DUYMAZ
 

GEDERET
17-05-1947

ALİYENLER MEZARLIĞI

ŞERİFE HANIM DOĞRUER
 

KONYA
01-01-1954

ARAPLAR MEZARLIĞI

SIDDIKA TURAN
 

KARADİĞİN DERESİ
10-03-1945

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

AYŞE YILDIZ
 

MESUDİYE
01-01-1944

ELMACI MEZARLIĞI

ALİ SARIKAYA
 

AKSARAY
01-02-1962

TATLICAK (Giriş) MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

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