Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOPUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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MERYEM ANA IŞIK
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T.KARAHÜYÜK
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YAZIR MEZARLIĞI
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ESEF KORKMAZ
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TOMARZA
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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SANİYE KARAYURT
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ALİAĞA
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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MAKBULE BİNİCİ
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SEYDİŞEHİR
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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NURDOĞAN DEMİREL
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KARAPINAR
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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AHMET RENKLİCAM
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KONYA
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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MEHMET KÜÇÜKTUNÇ
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KONYA
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TEKKE MEZARLIĞI
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NUR İLDAY
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İSTANBUL
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MUSALLA MEZARLIĞI
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NEVİN OKUMUŞOĞLU
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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HÜSEYİN ATASAYIM
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KÜÇÜKKÖY
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ALİYENLER MEZARLIĞI
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YUSUF BOZ
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KARATAY
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ALİYENLER MEZARLIĞI
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MEHMET FARUK DEMİR
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TUTAK
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SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI
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İSMAİL YILMAZ
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AFŞAR
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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HAMİ EREKİCİ
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SİLLE
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SİLLE MEZARLIĞI
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ŞERİFE ÖZDEMİR
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YATAĞAN
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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AHMET KÖSEN
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HADİM
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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MEMİŞ ULUER
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GÖKYURT
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HACIFETTAH MEZARLIĞI
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ZÜLEYHA UZUN
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DERE
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YAZIR MEZARLIĞI
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ŞERİFE AKKAFA
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BALCILAR
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YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
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BEBEK MAHMUT ABBUD
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İŞGALAMAN MEZARLIĞI
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ŞERİFE COŞAR
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ÇUMRA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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ZEYNEP DUYMAZ
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GEDERET
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ALİYENLER MEZARLIĞI
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ŞERİFE HANIM DOĞRUER
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KONYA
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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SIDDIKA TURAN
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KARADİĞİN DERESİ
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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AYŞE YILDIZ
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MESUDİYE
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ELMACI MEZARLIĞI
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AKSARAY
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TATLICAK (Giriş) MEZARLIĞI
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