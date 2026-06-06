Konya’da başladılar Niğde’de tamamladılar! Tam 4,5 saat gökyüzünde kaldılar

Konya’nın Karapınar ilçesinde yamaç paraşütü sporu yapan iki sporcu, havada geçirdikleri yaklaşık 4 saatin ardından Niğde’nin Bor ilçesine ulaşmayı başardı.

Karapınar ilçesindeki Dört Sivri mevkisinden havalanan, aynı zamanda Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı olan Mustafa Ulutaş ile Durmuş Özlük, uygun hava şartlarını değerlendirerek gerçekleştirdikleri uçuşta toplam 112 kilometrelik mesafeyi gökyüzünde kat etti. Sporcular, yaklaşık 4.5 saat süren keyifli ve heyecan dolu yolculuğun ardından Niğde'nin Bor ilçesine güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Mustafa Ulutaş: "Niğde Bor merkezine kadar uçtuk"

Yamaç paraşütü sporcusu Mustafa Ulutaş, uçuşun aynı zamanda eğitim amaçlı gerçekleştirildiğini belirterek, "Durmuş kardeşimize eğitim verdik. Oldukça eğlenceli ve verimli bir uçuş oldu. Hava şartlarının uygun olması sayesinde güzel bir rota izledik. Yaklaşık 4.5 saat boyunca gökyüzünde kalarak keyifli bir yolculuk gerçekleştirdik" dedi.

Karapınar'da yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ulutaş, ilçenin sahip olduğu doğal yapısı ve rüzgâr koşullarıyla hava sporları açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Ulutaş, gerçekleştirilen eğitim uçuşlarıyla ilgili de bilgi vererek, "Bugün dört kişi olarak havalandık. Yaklaşık 4,5 saat süren eğitim uçuşunda yeni pilot adaylarımız başarılı uçuşlar gerçekleştirdi. Çok güzel manzaralar eşliğinde uzun mesafeler kat etmeyi öğrendiler. Karapınar'ın en önemli özelliklerinden biri, ısınan havanın termik etkisiyle hızlı bir şekilde yükselmesidir. Bu sayede biz de yükselen sıcak hava akımlarını kullanarak bulut seviyelerine kadar çıkabiliyoruz. Ne kadar yükseğe çıkarsanız, o kadar uzak mesafelere uçma şansınız oluyor. Bugün de bunu başardık. Haziran, temmuz ve ağustos ayları Karapınar'da yamaç paraşütü yapmak için en uygun dönemler arasında yer alıyor" diye konuştu.

(Ali Asım Erdem)