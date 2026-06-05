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KONYA Haberleri

Konya’da trafik kazası can aldı! Bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

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Konya’da trafik kazası can aldı! Bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Konya'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 32 yaşındaki Sinan Ekici, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hastanede hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Ekici, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Sinan Ekici'nin vefatı, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

Yarın toprağa verilecek

Cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Akşehir Nasreddin Hoca Mezarlığı'nda defnedilecek.

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