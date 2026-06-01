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KONYA Haberleri

Konya’nın ilk radyosu 35 yaşında

Konya’nın ilk radyosu 35 yaşında
​Konya’nın ilk özel radyosu olan Konya FM, 35. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Türkiye’de henüz özel radyo ve televizyon yayıncılığının bulunmadığı yıllarda yayın hayatına başlayan KonyaFM, hem Konya medyasının ilk işitsel temsilcisi hem de Türkiye’nin ilk özel radyolarından biri olarak yayıncılık tarihinde önemli bir yer edindi.

35 yıl önce dinleyicilerine "Merhaba” diyerek yayın hayatına başlayan KonyaFM; haber bültenleri, müzik programları, aktüel yayınlar, dini programlar, mukabeleler, canlı yayınlar ve eğlence içerikleriyle yıllar boyunca Konya'nın ve bölgenin en çok dinlenen radyoları arasında yer aldı.

Anadolu Medya Grup Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KonyaFM, iyi günde de zor zamanlarda da dinleyicilerinin yanında olmayı başardı. KonyaFM aynı zamanda Anadolu Medya Grup Vakfı'nın sesli medya ayağını oluşturuyor. 

Anadolu Medya Grup Vakfı tarafından yapılan açıklamada, özel sektörün radyo ve televizyon yayıncılığına henüz adım atmadığı bir dönemde cesur bir girişimle kurulan KonyaFM'in, adını aldığı şehrin sesi olmayı başardığı vurgulandı. Açıklamada, "Konya ile müsemma yayın anlayışıyla hareket eden KonyaFM, bir sese ihtiyaç duyulan her yerde dinleyicilerinin yanında yer aldı” ifadelerine yer verildi.

Günümüzde medya alanında yaşanan bilgi kirliliğine rağmen KonyaFM'in; haberleri, kültür-sanat yayınları, belgeselleri, dini programları ve nitelikli eğlence içerikleriyle güvenilir ve kaliteli yayıncılığın temsilcilerinden biri olmayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şu değerlendirme yapıldı:

"35 yıldır Konya FM'in başarısına emekleriyle katkı sunan tüm çalışanlarımıza, programcılarımıza ve dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Konya FM'in bundan sonra da aynı sorumluluk ve yayıncılık anlayışıyla Konya'nın sesi olmaya devam edeceğine olan inancımız tamdır.”

Kaynak: Haber Merkezi

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