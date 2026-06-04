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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 4 Haziran 2026 Perşembe günü vefat eden 8 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN MEZARLIK

HÜSEYİN TOPAL
 

KONARI
25-11-1949

ÜÇLER MEZARLIĞI

AHMET CENGİZ
 

KAZANCI
01-01-1940

ELMACI MEZARLIĞI

MEVRUDİYE KUYUCU
 

KADINHANI
11-01-1952

YAZIR MEZARLIĞI

ALİ ASLAN
 

KARAKAYA
10-04-1949

ÜÇLER MEZARLIĞI

MERAL KOÇAK
 

KARAMAN
03-09-1952

MUSALLA MEZARLIĞI

SERDAR HÜSEYİN ARICAN
 

KONYA
21-04-1959

MUSALLA MEZARLIĞI

MERVE KURTALİ
 

HALEP/SURİYE
02-07-2011

ARAPLAR MEZARLIĞI

ZAHİDE TANOĞLU
 

SARNIÇ
22-12-1953

ÜÇLER MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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