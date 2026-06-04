Can Polat suikastında dikkat çeken Konya bağlantısı! 100 bin TL karşılığında yapmış

İzmir Çeşme’de Dilan Polat’ın koruması ve Engin Polat’ın kuzeni Can Polat’ın güpegündüz otel önünde öldürülmesinin ardından emniyetteki ilk ifadeler ortaya çıktı! Daltonlar suç örgütü üyesi tetikçi Serhat Altun ve Engin Polat’ın kan donduran itirafları, suikastın arkasındaki korkunç gerçeği gözler önüne serdi. Peki, hain plandaki Konya detayı ne, asıl hedef kimdi ve suikast emri nasıl verildi? İşte tüyleri diken diken eden o ifadelerin tüm detayları...

İzmir'in turizm merkezlerinden Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat cinayetine ilişkin soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Dilan Polat'ın korumalığını ve şoförlüğünü yaptığı belirtilen, aynı zamanda Engin Polat'ın akrabası olan 37 yaşındaki 4 çocuk babası Can Polat, konakladıkları otelin önünde uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Olaydaki Konya detayı şaşırttı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İDDİASI

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, Polat ailesinin Çeşme'de konakladığı otelin yerinin güvenlik gerekçesiyle gizli tutulduğu öne sürüldü. Ancak Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından, şüphelilerin konum tespitine ulaştığı iddia edildi.

OTELİN YERİ BÖYLE BELİRLENDİ

İddialara göre organize suç örgütü üyeleri, paylaşımlardaki görüntüleri inceleyerek otelin bulunduğu noktayı belirledi. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Serhat Altun'un daha sonra Alaçatı'ya geldiği ve bölgede keşif faaliyetlerinde bulunduğu öne sürüldü.

GÜNLERCE ÇEVREYİ GÖZLEMLEDİ

Emniyet birimlerinin tespitlerine göre zanlı, dikkat çekmemek amacıyla otel çevresindeki işletmelerde zaman geçirdi. Bölgedeki güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri doğrultusunda, şüphelinin saatlerce çevreyi izlediği ve Polat ailesinin hareketlerini takip ettiği değerlendiriliyor.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ DOSYAYA GİRDİ

Olay sonrası yakalanan Serhat Altun'un emniyette verdiği ifadede, organize suç örgütüyle sosyal medya üzerinden bağlantı kurduğunu öne sürdüğü öğrenildi. İfadesinde, ilk hedefin Engin Polat olduğunu ancak planı gerçekleştiremediğini söylediği iddia edilen zanlının, daha sonra Can Polat'a yönelik saldırıyı gerçekleştirdiğini anlattığı belirtildi.

ENGİN POLAT'TAN TEHDİT İDDİASI

Soruşturma kapsamında ifade veren Engin Polat'ın ise yaklaşık iki yıldır organize suç örgütü tarafından tehdit edildiğini söylediği öğrenildi. Polat'ın, Çeşme'de bulundukları süre boyunca herhangi bir doğrudan tehdit almadıklarını ancak sosyal medya paylaşımlarında konum bilgilerinin açık olduğunu ifade ettiği belirtildi.

SİLAH VE DELİLLER ELE GEÇİRİLDİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ve çeşitli delillerin ele geçirildiği bildirildi. Tarla kenarında bulunan poşet içerisinde bir tabanca, boş kovanlar, mermiler ve olay sırasında kullanıldığı değerlendirilen kıyafetlerin bulunduğu kaydedildi.

KONYA BAĞLANTISI DA ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında zanlının geçmişte Konya'da meydana gelen bir silahlı saldırıyla bağlantısının da incelendiği öğrenildi. Güvenlik birimleri, organize suç örgütü bağlantıları ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. "Instagram uygulaması üzerinden Daltonlar Çetesine ulaştım. Paraya ihtiyacım vardı. Çete üyelerinden Orhan Keleş kod adlı şahıs bana Konya'da bir eylem yaptırdı ve 100 bin TL para aldım. Ardından İstanbul'a geçtim, yeni hedefimin Engin Polat olduğunu söylediler. Ancak Engin Polat'ın gidebileceği yerlerin güvenlikli, yakalanma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı eylemi gerçekleştiremedim. Dilan Polat'ın Çeşme'de otelde video atmasından sonra İzmir'e geldim. Örgüt yöneticisine Engin Polat'ın dışarı çıkmadığını söyledim. Bana 'Boş dönme, yakınlarından birini vur' talimatı verildi. Ben de Can Polat'ı vurdum." İfadelerini kullandı

KONYA'DA TETİKÇİLİK YAPMIŞ

Öte yandan, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanan zanlının kaçarken bıraktığı suç aletleri de ele geçirildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet otomatik silah, üç adet boş kovan, silaha basılı halde 21 adet mermi ve zanlının olay anında giydiği kıyafetler, bir tarla kenarında poşet içerisinde atıl vaziyette bulundu. Ayrıca tetikçi Serhat Altun'un, aynı suç örgütünün talimatıyla nisan ayında Konya'nın Emirgazi ilçesinde yaşayan Ahmet K.'ı da evinin penceresinden ateş ederek yaraladığı tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

SABAH/HUZEYFE ATICI

Kaynak: Haber Merkezi