Can Polat cinayetinde şok eden detay! Konya’nın o ilçesinde de tetikçilik yapmış

İzmir'in Çeşme ilçesinde Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yakalanan tetikçi Serhat Altun'un emniyette verdiği ifade, olayın perde arkasını gözler önüne serdi. Zanlının, saldırı öncesinde Konya'da da aynı suç örgütü adına silahlı eylem gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

KONYA'DAKİ SALDIRIDAN SONRA YENİ HEDEF VERİLDİ

Emniyetteki ifadesinde organize suç örgütüyle sosyal medya üzerinden irtibat kurduğunu anlatan Serhat Altun'un, örgüt adına Konya'nın Emirgazi ilçesinde bir saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi. Altun, "Orhan Keleş" kod adlı kişi tarafından yönlendirildiğini, Konya'da yaptığı eylem karşılığında 100 bin TL aldığını ve daha sonra kendisine yeni hedef olarak Engin Polat'ın gösterildiğini söyledi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İZLERİNİ ELE VERDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, Polat ailesinin Çeşme tatili güvenlik gerekçesiyle gizli tutuluyordu. Ancak Dilan Polat'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar, organize suç örgütünün ailenin konumunu belirlemesine neden oldu. Paylaşımlardaki detayları inceleyen örgüt üyelerinin, ailenin Alaçatı'da konakladığı oteli tespit ettiği ve tetikçiyi bölgeye gönderdiği belirlendi.

İŞTE O ANLAR

"BOŞ DÖNME, YAKINLARINDAN BİRİNİ VUR" TALİMATI

Günlerce otel çevresinde keşif yaptığı belirlenen Serhat Altun'un, Engin Polat'a ulaşamayınca örgüt yöneticilerine durumu bildirdiği öğrenildi. Zanlının ifadesine göre bunun üzerine kendisine, "Boş dönme, yakınlarından birini vur" talimatı verildi. Altun'un da bu emir doğrultusunda Can Polat'a silahlı saldırı düzenlediğini itiraf ettiği belirtildi.

KONYA'DAKİ YARALAMA OLAYIYLA BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada Serhat Altun'un yalnızca Çeşme'deki cinayetle değil, Konya'daki başka bir silahlı saldırıyla da bağlantılı olduğu tespit edildi. Nisan ayında Emirgazi ilçesinde yaşayan Ahmet K.'ın evinin penceresinden açılan ateş sonucu bacağından yaralandığı olayın failinin de Altun olduğu belirlendi. Kaçış sırasında bıraktığı otomatik silah, mermiler ve olay günü giydiği kıyafetler güvenlik güçlerince ele geçirilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Engin Polat'ın ise emniyette verdiği ifadede, yaklaşık iki yıldır aynı suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini ve Çeşme'deki tatilleri sırasında herhangi bir doğrudan tehdit almadıklarını söylediği öğrenildi. Yetkililer, hem İzmir hem de Konya bağlantılı dosyalar kapsamında soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi