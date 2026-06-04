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Polat ailesinin koruması için cenaze töreni: Dilan Polat ayakta durmakta güçlük çekti

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Polat ailesinin koruması için cenaze töreni: Dilan Polat ayakta durmakta güçlük çekti
İzmir’in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat (37) Küçükbakkalköy Merkez Camii’nde tören düzenlendi. Can Polat’ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar’da bulunan Karaca Ahmet mezarlığında toprağa verildi.

Sanal medya ünlüsü Dilan Polat'ın korumalığını yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Can Polat'ın cenazesi, cenaze namazının kılınması için Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'ne getirildi.

Cenaze törenine Polat ailesinin yakınları, akrabaları ve çok sayıda seveni katıldı. Taziyeleri kabul eden aile yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, Can Polat'ın tabutunun cami avlusuna taşındığı sırada kızının fenalaştığı görüldü. Can Polat'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar'da bulunan Karaca Ahmet mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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