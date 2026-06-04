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KONYA Haberleri

Konya’da kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! TAM 30 kamyon çıktı

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

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Konya’da kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! TAM 30 kamyon çıktı
​Konya’nın Selçuklu ilçesinde vatandaşların kötü koku şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, aynı kişiye ait iki farklı adreste karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü.

Selçuklu ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi Gemlik Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, uzun süredir çevreye yayılan ağır kokular nedeniyle rahatsızlık yaşadı.

Aynı şahsa ait iki farklı adreste karşılaşılan manzara ekipleri bile hayrete düşürdü. Biri üç katlı bir ev, diğeri ise atıklarla dolu bir bahçe. Ekipler her iki adresten toplam 40 kamyon dolusu çöp topladı.

Gerekli izinlerin ardından kapılar açıldı

Ağır kokular üzerine vatandaşlar durumu mahalle muhtarlığı ve Selçuklu Belediyesine bildirdi. İhbarın ardından belediye ekipleri çalışma başlattı. Selçuklu Kaymakamlığından gerekli izinlerin alınmasının ardından ekipler adrese geldi. 

Ev sahibinin de bulunduğu sırada binanın kapıları açıldı. Karşılaşılan manzara ise görenleri şaşkına çevirdi. Üç katlı binanın daireleri, merdiven boşlukları, çatı katı ve bahçesi... Neredeyse her nokta çöplerle doluydu.

Ekiplerden ayakkabılarını çıkarmalarını istedi

Çalışmalar sırasında dikkat çeken bir ayrıntı da yaşandı. Ev sahibi, içeri giren ekiplerden ayakkabılarını çıkarmalarını istedi.

Yaşanan kısa süreli şaşkınlığın ardından belediye ekipleri temizlik çalışmalarına devam etti. Yıllar içerisinde biriktirildiği değerlendirilen atıklar nedeniyle evin kullanım alanları büyük ölçüde kapanmıştı.

Evden 30 kamyon dolusu atık çıkarıldı

Selçuklu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 3 katlı evden yaklaşık 30 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Aynı şahsa ait bahçeden de 10 kamyon çöp toplanmıştı

Öte yandan geçtiğimiz günlerde aynı şahsa ait başka bir evin bahçesinde yapılan temizlik çalışmasında ise 10 kamyon dolusu atık tahliye edilmişti.

Tonlarca atığın çıkarılmasının ardından ekipler bölgede ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Mahalle sakinlerini rahatsız eden kötü koku ve çevre kirliliği böylece ortadan kaldırıldı.

(Mehmet Kemal Sayın)

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