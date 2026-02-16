GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

İSTANBUL 2026 RAMAZAN AYI MUKABELE OKUNACAK CAMİLER! İstanbul’da hangi camilerde mukabele okunacak

İSTANBUL 2026 RAMAZAN AYI MUKABELE OKUNACAK CAMİLER! İstanbul’da hangi camilerde mukabele okunacak
İstanbul’da 2026 Ramazan ayında 96 camide mukabele okunacak. İstanbul ve ilçelerinde mukabele okunacak camilerin listesi paylaşıldı. işte İstanbul mukabele camileri listesi...

İSTANBUL VE İLÇELERİNDE 2026 RAMAZAN AYINDA MUKABELE OKUNACAK CAMİLER

Liste ilçe isimlerine göre alfabetik olarak sıralanmıştır!!!

ARNAVUTKÖY

TAŞOLUK YEŞİL CAMİİ

ARNAVUTKÖY MERKEZ CAMİİ

ATAŞEHİR

MİMAR SİNAN CAMİİ

GÖKYİĞİT CAMİİ

SELÇUKLAR CAMİİ

HACI ALİ RIZA CAMİİ

İÇERENKÖY İLKNUR CAMİİ

YENİSAHRA CAMİİ

BAĞLARİÇİ CAMİİ

ESATPAŞA HACILAR CAMİİ

ŞAFAK CAMİİ

KAYIŞDAĞI FATİH CAMİİ

AVCILAR

MERKEZ ULU CAMİİ

KEMALPAŞA HZ ALİ CAMİİ

BAĞCILAR

BAĞCILAR MERKEZ CAMİİ

KUMOVA CAMİİ (KADINLARA)

BAHÇELİEVLER

MİMARSİNAN CAMİİ

ŞİRİNEVLER ULU CAMİİ

YENİBOSNA MERKEZ CAMİİ

BAKIRKÖY

KARADERVİŞ AČA ÇARŞI CAMİİ

BAŞAKŞEHİR

HZ.ÖMER CAMİİ

MEHMET EMİN SARAÇ KÜLTÜR MERKEZİ SALON:B

ENSAR CAMİİ

TUNAHAN CAMİİ

ABDÜLHAMİTHAN CAMİİ

KAYAŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ

HACI KAMİL DEMİRÖZ CAMİİ

BAHÇEŞEHİR BAKMER

İMAMOĞULLARI CAMİİ

HAYIR ORTAKLARI CAMİİ

ALTINŞEHİR TEPE CAMİİ

MEVLANA CAMİİ

EMLAK KONUT CAMİİ

ÖMER NASUHİ BİLMEN CAMİİ

ABDÜLHAMİTHAN CAMİİ KUR'AN KURSU

ŞİNASİ ÜNSAL CAMİİ

İSKİLİPLİ ATIF HOCA CAMİİ KUR'AN KURSU

BEŞİKTAŞ

SİNANPAŞA CAMİİ

BARBAROS HAYREDDİN PAŞA CAMİİ

YAHYAEFENDİ CAMİİ

BÜYÜKMECİDİYE CAMİİ

YILDIZ HAMİDİYE CAMİİ

BEYLİKDÜZÜ

FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ

BÜYÜKÇEKMECE

TEPECİK SARAY CAMİİ

MERKEZ CAMİİ

FATİH CAMİİ

ÇATALCA

ULU CAMİİ

FERHATPAŞA CAMİİ

ALİPAŞA CAMİİ

MİLLET BAHÇESİ CAMİİ

ÇEKMEKÖY

ŞEHİT ONBAŞI AZİM ÖZDEMİR CAMİİ

ESENLER

NENE HATUN CAMİİ

ESENLER MERKEZ CAMİİ

NAMIK KEMAL CAMİİ

ESENYURT

KIRAÇ HACI HASAN CAMİİ

SERHAN TİRİT CAMİİ

BÜYÜK OSMANLI CAMİİ

EYÜPSULTAN

KEMERBURGAZ HÜSEYİN ŞAHİN CAMİİ

PINAR CAMİİ

FATİH

AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ

FATİH CAMİİ

MİHRİMAH SULTAN CAMİİ

ŞEHZADEBAŞI CAMİİ

YENİ CAMİİ

BALİPAŞA CAMİİ

İSKENDERPAŞA CAMİİ

SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ

NİŞANCI MEHMETPAŞA CAMİİ

GAZİOSMANPAŞA

MERKEZ CAMİİ

DÖRTYOL HACI FAHRİ KİĞILI CAMİİ

GÜNGÖREN

FETİH CAMİİ

KADIKÖY

OSMANAĞA CAMİİ

KAĞITHANE

SANAYİ MERKEZ CAMİİ

ÇELİKTEPE MERKEZ CAMİİ

ÇELİKTEPE AYDINLAR CAMİİ

EMNİYETEVLER CAMİİ

KARTAL

KAVAKLI CAMİİ

KÜÇÜKÇEKMECE

HZ. ALİ CAMİİ

MALTEPE

CUMHURİYET CAMİİ

PENDİK

PENDİK ÇARŞI CAMİİ

SANCAKTEPE

FATMA FİTNAT HANIM CAMİİ

SAMANDIRA HZ. EBUBEKİR SIDDIK CAMİİ

SAMANDIRA YUNUS EMRE CAMİİ

SARIYER

FATİH SULTAN MEHMET MH.CAMİİ

BÜYÜKDERE KOCATAŞ MH. CAMİİ

SİLİVRİ

ALİBEY CAMİİ

SULTANBEYLİ

MEVLANA HALİD BAČDADİ CAMİİ

ŞİŞLİ

İSTANBUL ADLİYE SARAYI MESCİDİ

TUZLA

İÇMELER MAH. İÇMELER MERKEZ CAMİİ

ÜMRANİYE

DAVUT DEDE CAMİİ

HZ. ALİ CAMİİ

ATAKENT NERMİN İMAMOČLU CAMİİ

GAMAME CAMİİ

TUĞLA HARMANLARI CAMİİ

HZ. HAMZA CAMİİ

ZEYTİNBURNU

TEPEBAĞ DUTLUK CAMİİ

Kaynak: Haber Merkezi

