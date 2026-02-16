İSTANBUL 2026 RAMAZAN AYI MUKABELE OKUNACAK CAMİLER! İstanbul’da hangi camilerde mukabele okunacak

İSTANBUL VE İLÇELERİNDE 2026 RAMAZAN AYINDA MUKABELE OKUNACAK CAMİLER
Liste ilçe isimlerine göre alfabetik olarak sıralanmıştır!!!
ARNAVUTKÖY
TAŞOLUK YEŞİL CAMİİ
ARNAVUTKÖY MERKEZ CAMİİ
ATAŞEHİR
MİMAR SİNAN CAMİİ
GÖKYİĞİT CAMİİ
SELÇUKLAR CAMİİ
HACI ALİ RIZA CAMİİ
İÇERENKÖY İLKNUR CAMİİ
YENİSAHRA CAMİİ
BAĞLARİÇİ CAMİİ
ESATPAŞA HACILAR CAMİİ
ŞAFAK CAMİİ
KAYIŞDAĞI FATİH CAMİİ
AVCILAR
MERKEZ ULU CAMİİ
KEMALPAŞA HZ ALİ CAMİİ
BAĞCILAR
BAĞCILAR MERKEZ CAMİİ
KUMOVA CAMİİ (KADINLARA)
BAHÇELİEVLER
MİMARSİNAN CAMİİ
ŞİRİNEVLER ULU CAMİİ
YENİBOSNA MERKEZ CAMİİ
BAKIRKÖY
KARADERVİŞ AČA ÇARŞI CAMİİ
BAŞAKŞEHİR
HZ.ÖMER CAMİİ
MEHMET EMİN SARAÇ KÜLTÜR MERKEZİ SALON:B
ENSAR CAMİİ
TUNAHAN CAMİİ
ABDÜLHAMİTHAN CAMİİ
KAYAŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ
HACI KAMİL DEMİRÖZ CAMİİ
BAHÇEŞEHİR BAKMER
İMAMOĞULLARI CAMİİ
HAYIR ORTAKLARI CAMİİ
ALTINŞEHİR TEPE CAMİİ
MEVLANA CAMİİ
EMLAK KONUT CAMİİ
ÖMER NASUHİ BİLMEN CAMİİ
ABDÜLHAMİTHAN CAMİİ KUR'AN KURSU
ŞİNASİ ÜNSAL CAMİİ
İSKİLİPLİ ATIF HOCA CAMİİ KUR'AN KURSU
BEŞİKTAŞ
SİNANPAŞA CAMİİ
BARBAROS HAYREDDİN PAŞA CAMİİ
YAHYAEFENDİ CAMİİ
BÜYÜKMECİDİYE CAMİİ
YILDIZ HAMİDİYE CAMİİ
BEYLİKDÜZÜ
FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ
BÜYÜKÇEKMECE
TEPECİK SARAY CAMİİ
MERKEZ CAMİİ
FATİH CAMİİ
ÇATALCA
ULU CAMİİ
FERHATPAŞA CAMİİ
ALİPAŞA CAMİİ
MİLLET BAHÇESİ CAMİİ
ÇEKMEKÖY
ŞEHİT ONBAŞI AZİM ÖZDEMİR CAMİİ
ESENLER
NENE HATUN CAMİİ
ESENLER MERKEZ CAMİİ
NAMIK KEMAL CAMİİ
ESENYURT
KIRAÇ HACI HASAN CAMİİ
SERHAN TİRİT CAMİİ
BÜYÜK OSMANLI CAMİİ
EYÜPSULTAN
KEMERBURGAZ HÜSEYİN ŞAHİN CAMİİ
PINAR CAMİİ
FATİH
AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ
FATİH CAMİİ
MİHRİMAH SULTAN CAMİİ
ŞEHZADEBAŞI CAMİİ
YENİ CAMİİ
BALİPAŞA CAMİİ
İSKENDERPAŞA CAMİİ
SÜMBÜL EFENDİ CAMİİ
NİŞANCI MEHMETPAŞA CAMİİ
GAZİOSMANPAŞA
MERKEZ CAMİİ
DÖRTYOL HACI FAHRİ KİĞILI CAMİİ
GÜNGÖREN
FETİH CAMİİ
KADIKÖY
OSMANAĞA CAMİİ
KAĞITHANE
SANAYİ MERKEZ CAMİİ
ÇELİKTEPE MERKEZ CAMİİ
ÇELİKTEPE AYDINLAR CAMİİ
EMNİYETEVLER CAMİİ
KARTAL
KAVAKLI CAMİİ
KÜÇÜKÇEKMECE
HZ. ALİ CAMİİ
MALTEPE
CUMHURİYET CAMİİ
PENDİK
PENDİK ÇARŞI CAMİİ
SANCAKTEPE
FATMA FİTNAT HANIM CAMİİ
SAMANDIRA HZ. EBUBEKİR SIDDIK CAMİİ
SAMANDIRA YUNUS EMRE CAMİİ
SARIYER
FATİH SULTAN MEHMET MH.CAMİİ
BÜYÜKDERE KOCATAŞ MH. CAMİİ
SİLİVRİ
ALİBEY CAMİİ
SULTANBEYLİ
MEVLANA HALİD BAČDADİ CAMİİ
ŞİŞLİ
İSTANBUL ADLİYE SARAYI MESCİDİ
TUZLA
İÇMELER MAH. İÇMELER MERKEZ CAMİİ
ÜMRANİYE
DAVUT DEDE CAMİİ
HZ. ALİ CAMİİ
ATAKENT NERMİN İMAMOČLU CAMİİ
GAMAME CAMİİ
TUĞLA HARMANLARI CAMİİ
HZ. HAMZA CAMİİ
ZEYTİNBURNU
TEPEBAĞ DUTLUK CAMİİ
Kaynak: Haber Merkezi