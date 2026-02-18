GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’nın Tabiat Mektebi’nde eğitimler dolu dolu sürüyor

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karatay Tabiat Mektebi’nde ikinci dönem eğitimleri dolu dolu sürüyor. Öğrenciler, uygulamalı programlarla hem eğleniyor hem öğreniyor.

Şehir Parkı içerisinde bulunan Karatay Tabiat Mektebinde bu dönemde ilçedeki 4 bin ikinci sınıf öğrencisi farklı atölyelerde; tarım, hayvancılık, sıfır atık ve çevre konularında uygulamalı eğitimler alıyor ve çeşitli etkinliklere katılıyor.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında; Doğal Yaşam ve Gıda Atölyesi, Kil Atölyesi ve Ahşap Atölyesi'nde temel yaşam becerileri kazandıran çalışmalar gerçekleştiriliyor. Öğrenciler poğaça, kurabiye, simit ve kek yapımından kil şekillendirmeye, ahşaptan topaç üretimine kadar birçok etkinlikte aktif rol alıyor. Çocuklar bu alanlarda hem keyifli vakit geçiriyor hem de el becerilerini geliştirme imkanı buluyor.

Oluşturulan serada ise sürdürülebilir tarım ve doğal beslenme konularında bilgilendirici etkinlikler düzenleniyor. Serayı gezen öğrenciler, öğrendikleri bilgilerle sebze ve meyvelerin nasıl değerlendirileceğini uygulamalı olarak tecrübe ediyor. Proje kapsamında ayrıca üç katlı Gözlem Kulesi'ne çıkan öğrenciler doğal hayatı ve Karatay Şehir Parkı'nı izleme fırsatı bulurken, 100 metrekarelik Labirent Oryantiring Parkurunda düzenlenen etkinliklerle eğlenceli vakit geçiriyor.

Kılca: "Eğitimler dolu dolu geçiyor"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Tabiat Mektebinin çocukların hem eğlenip hem öğrenmesine imkan sağlayan önemli bir proje olduğunu vurgulayarak ikinci dönemin yoğun ve verimli geçtiğini belirtti. Başkan Hasan Kılca, "Okul dışı eğitim alanlarımızdan biri olan Tabiat Mektebimizde ikinci dönem eğitimlerimiz dolu dolu devam ediyor. Minik öğrencilerimiz burada hem eğleniyor hem öğreniyor. Tabiat Mektebimiz, çocuklarımızın doğayı sevmesi ve doğayla uyum içinde yaşamayı öğrenmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Çocuklarımızı merkeze alan hizmet ve projelerimizi tüm hızımızla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

