Konya’da Ekoloji Elçileri projesi: Öğrenciler doğal yaşamı öğreniyor

Konya Valiliği himayelerinde; Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Ekoloji Elçileri” projesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ortaya koyduğu değer temelli ve bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda uygulanmaya devam ediyor.





Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; bilgiyi merkeze alan değil, bilgiyi hayata dönüştüren, değerleri davranışa yansıtan ve öğrenciyi aktif özne olarak konumlandıran bir yaklaşım sunmaktadır. Bu kapsamda yürütülen proje etkinliklerinde öğrenciler; okul bahçelerinde kuşlar için yem bırakmakta, tohum serperek doğal yaşam döngüsüne katkı sağlamakta ve geri dönüşüm temalı çalışmalarla çevresel sorumluluk bilinci geliştirmektedir.





Bu yönüyle proje, öğrencilerin hem üretim sürecine aktif katılımını sağlamakta hem de beceri temelli, yaparak ve yaşayarak öğrenme yaklaşımını somutlaştırmaktadır. Açık alan gözlemleri, doğayla doğrudan temas ve grup çalışmaları; öğrencilerin iş birliği, problem çözme, empati ve sorumluluk alma becerilerini güçlendirmektedir. Ayrıca; bilgi ile değeri, bilinç ile davranışı bir araya getirerek doğaya saygılı, sorumluluk sahibi ve aktif vatandaşlık bilinci gelişmiş nesiller yetiştirilmesine katkı sunmaktadır.





Kaynak: Haber Merkezi