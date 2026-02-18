GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya Genç Ar-Ge’den Etnografya Müzesi’nde drama etkinliği

Konya Genç Ar-Ge’den Etnografya Müzesi’nde drama etkinliği

Konya Genç AR-GE tarafından Konya Etnografya Müzesi'nde kültürel mirası tanıtmak ve müze bilincini artırmak amacıyla drama etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler müzeyi gezerek sergilenen eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. Programın ilk bölümünde müze ortamını tanıyan öğrenciler, daha sonra müzenin orta avlusunda yapılan grup çalışmalarıyla kültür, sergileme ve müze kavramları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Drama etkinliğinde etnografya kavramı ve müzelerde yer alan eserlerin toplumun geçmiş yaşamına dair taşıdığı değer, yaratıcı drama teknikleriyle ele alındı. Öğrenciler çeşitli oyunlar ve etkileşimli çalışmalarla hem eğlendi hem de öğrenme sürecine aktif olarak katıldı.

Etkinliğin devamında öğrenciler, müzede seçtikleri eserlerle ilgili bilgi fişleri doldurarak canlandırmalar yaptı. Grup çalışmaları bölümünde ise sergilenen eserler hakkında bilmeceler hazırlanarak paylaşım sağlandı.

Programın değerlendirme aşamasında öğrenciler, Etnografya Müzesi'ni anlatan afiş çalışmaları hazırlayarak kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasına yönelik farkındalık kazandı.

Konya Genç AR-GE tarafından düzenlenen bu etkinlik, müze gezisini drama yöntemleriyle birleştirerek öğrencilere hem öğretici hem de keyifli bir deneyim sundu.

Kaynak: Haber Merkezi

