Başkan Halil Bıçakçı: “Ramazan’ın manevi iklimi birliğimizi güçlendirsin’’

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Bıçakçı, Ramazan-ı Şerif'in başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Bıçakçı, Ramazan ayının; rahmet, bereket ve manevi arınma iklimiyle gönülleri dirilten, toplumsal birlikteliği güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurguladı.

Başkan Bıçakçı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birlik ve beraberlik duygularımızı tazeleyen, kalplerimizi yumuşatan ve gönüllerimizi iyiliğe yönelten Ramazan ayına yeniden ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayı; sadece oruçla değil, aynı zamanda paylaşma, sabır, merhamet ve güzel ahlakla anlam kazanan kutlu bir fırsattır.

Ramazan; insanın nefsini terbiye ettiği, düşüncesini berraklaştırdığı, kırgınlıkların onarıldığı, komşuluk ve kardeşlik bağlarının güçlendiği bir rahmet mevsimidir. İhtiyaç sahiplerini gözetmek, infakı artırmak, gönül almak, dilimizi ve davranışlarımızı güzelleştirmek bu ayın ruhunu yaşatmanın en kıymetli yollarındandır.

Bu vesileyle; toplumsal birlikteliğimizi daha da güçlendirmeli, yardımlaşma ve paylaşma kültürünü hep birlikte büyütmeliyiz. Ramazan'ın taşıdığı manevi iklimi hayatımıza yansıtarak; hoşgörüyü, anlayışı ve kardeşliği çoğaltmalı; huzur ve sükûneti her haneye, her kalbe taşımaya gayret etmeliyiz.

Bu mübarek ayın; başta değerli meslektaşlarım olmak üzere şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. Yüce Mevla'dan, tutulan oruçların, edilen duaların ve yapılan hayırların kabul olmasını niyaz ediyor; Ramazan ayının sağlık, barış, huzur ve bereket vesilesi olmasını temenni ediyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi