GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,92
EURO
51,83
STERLİN
59,56
GRAM
7.348,62
ÇEYREK
12.122,50
YARIM ALTIN
24.164,19
CUMHURİYET ALTINI
48.122,66
GÜNCEL Haberleri

Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı’dan Ramazan mesajı

Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı’dan Ramazan mesajı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Bıçakçı, Ramazan-ı Şerif'in başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Bıçakçı, Ramazan ayının; rahmet, bereket ve manevi arınma iklimiyle gönülleri dirilten, toplumsal birlikteliği güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurguladı.

Başkan Bıçakçı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birlik ve beraberlik duygularımızı tazeleyen, kalplerimizi yumuşatan ve gönüllerimizi iyiliğe yönelten Ramazan ayına yeniden ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayı; sadece oruçla değil, aynı zamanda paylaşma, sabır, merhamet ve güzel ahlakla anlam kazanan kutlu bir fırsattır.

Ramazan; insanın nefsini terbiye ettiği, düşüncesini berraklaştırdığı, kırgınlıkların onarıldığı, komşuluk ve kardeşlik bağlarının güçlendiği bir rahmet mevsimidir. İhtiyaç sahiplerini gözetmek, infakı artırmak, gönül almak, dilimizi ve davranışlarımızı güzelleştirmek bu ayın ruhunu yaşatmanın en kıymetli yollarındandır.

Bu vesileyle; toplumsal birlikteliğimizi daha da güçlendirmeli, yardımlaşma ve paylaşma kültürünü hep birlikte büyütmeliyiz. Ramazan'ın taşıdığı manevi iklimi hayatımıza yansıtarak; hoşgörüyü, anlayışı ve kardeşliği çoğaltmalı; huzur ve sükûneti her haneye, her kalbe taşımaya gayret etmeliyiz.

Bu mübarek ayın; başta değerli meslektaşlarım olmak üzere şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. Yüce Mevla'dan, tutulan oruçların, edilen duaların ve yapılan hayırların kabul olmasını niyaz ediyor; Ramazan ayının sağlık, barış, huzur ve bereket vesilesi olmasını temenni ediyorum.” 

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER