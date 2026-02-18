Gazeteci Yazar Şahin MÜSİAD Konya’da yeni medya ve küresel dönüşümü anlattı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel Cuma Hasbihali programının bu haftaki konuğu Gazeteci–Yazar Zafer Şahin oldu. Programda, "Yeni Dünya Düzeni ve Yeni Medya” başlığı altında küresel ölçekte yaşanan siyasi, ekonomik ve toplumsal dönüşümler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, MÜSİAD Konya Şubesi önceki dönem Başkanları Hasan Angı, Lütfi Şimşek ve üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular, Cuma Hasbihali buluşmalarının iş dünyasını yalnızca ekonomik gündemle değil; aynı zamanda küresel gelişmeler, medya ve toplumsal değişimler gibi stratejik başlıklarla da buluşturmayı amaçladığını vurguladı. Başkan Ulular konuşmasında, "Dünyada yaşanan dönüşümleri doğru okumak, iş dünyası açısından sadece riskleri görmek değil, aynı zamanda fırsatları yakalamak açısından da büyük önem taşımaktadır. Yeni medya anlayışı ve küresel güç dengelerindeki değişimler, bizlere yeni perspektifler kazandırmaktadır.” ifadelerini kullandı.





Programda söz alan Gazeteci–Yazar Zafer Şahin ise, dünyada değişen güç dengeleriyle birlikte medyanın rolünün de köklü bir dönüşüm geçirdiğine dikkat çekti. Dijitalleşme, sosyal medya ve yeni iletişim araçlarının kamuoyu oluşturma süreçlerini derinden etkilediğini belirten Şahin, yeni medya düzeninin yalnızca haber alma biçimlerini değil, aynı zamanda algı yönetimini ve toplumsal yönlendirmeleri de şekillendirdiğini vurguladı.





Yenidünya düzeninde bilgiye hâkim olmanın stratejik bir güç unsuru haline geldiğini ifade eden Şahin, özellikle küresel aktörlerin medya üzerinden yürüttüğü politikalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin bu yeni düzende hem bölgesel hem de küresel ölçekte güçlü bir aktör olarak öne çıktığını dile getiren Şahin, milli duruşun ve yerli medya bilincinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi