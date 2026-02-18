Casusluk iddianamesi kabul edildi: İmamoğlu ve 3 isim hakim karşısına çıkıyor!

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında “siyasal casusluk” suçlamasıyla iddianame kabul edildi. 4 şüpheli, 11 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen "siyasal casusluk” soruşturması tamamlanmış, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "siyasal casusluk” suçundan iddianame hazırlanmıştı.

İddianame, 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafında kabul edildi.

İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ, 11 Mayıs'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI

İddianamede suç tarihinin 2019 - 2025 yılları arası olduğu kaydedildi.

İddianamede İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

Şüpheliler arasında geçen konuşmalar da iddianamede yer aldı. Konuşmalarda "W" şeklinde bahsedilen uygulamanın Wickr Me isimli program olduğu ve ikilinin bu programı farklı kod adlarıyla kullandığı aktarıldı.

"Bluestar81" rumuzlu kullanıcının şüpheli Özkan olduğu, "Jupiter1881" rumuzlu kullanıcının ise şüpheli Gün olduğunun tespit edildiği belirtilen iddianamede, uygulamada ikili arasında geçen konuşmaların bir kısmının Türkçe bir kısmının ise İngilizce olduğu kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Hüseyin Gün tarafından Ekrem İmamoğlu'na "Cumhurbaşkanı adayı olma yolunu açmak amacıyla bir dijital algı operasyonu düzenlenmesi ve haber ağı sağlanması şeklinde talimat verildiği” belirtildi.

Aynı programda yazılan mesajlarda şüpheli Gün'ün, iktidar tarafından yapılan çalışmaların kötülenmesi, dijital algı operasyonuna başlanılması yönünde talimatlarda bulunduğu iddianamede belirtildi.

SEÇİM ÇALIŞMALARI İÇİN RAPOR HAZIRLADIĞI İDDİASI

Hüseyin Gün'ün başka mesaj içeriklerinde ise Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarında agresifleştiği, daha sakin olması gerektiği yönünde talimatlar verdiği iddianamede anlatıldı.

MERDAN YANARDAĞ İLE İLETİŞİM

Soruşturma kapsamında şüpheli Merdan Yanardağ'ın Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü yöneticilerinden şüpheli Hüseyin Gün ile casusluk faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiği, seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği, 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ve bu şekilde casusluk suçunu işlediği belirtildi.

