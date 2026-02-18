Otoparktaki 30 milyonluk soygunda iki yeni gözaltı: 100 bin dolar daha ele geçirildi!

İstanbul Florya’daki bir otoparkta, iki araçtan 30 milyon dolar çalınmasına ilişkin yeni gelişmeler var. Dün tutuklanan 9 zanlının ardından bugün iki şüpheli daha gözaltına alındı. Yeni gözaltılarla beraber 100 bin dolar daha ele geçirildi.

Otoparktaki büyük soygunda 2 yeni gözaltı daha.

Siteye 2 defa keşif için geldiler, bariyerin açılmasını bekleyip içeriye girdiler... 30 milyon dolarlık soygundan ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Bakırköy Florya'da 2 aracın bagajından 30 milyon dolar çalan hırsızlar kayıplara karışmıştı.

Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada şüphelilerin olaydan 4 gün önce lüks otomobille siteye giderek iki defa keşif yaptıkları ortaya çıktı.

Olay günü de siteye girmek için bir site sakininin giriş yapmasıyla açılan bariyeri kullandıkları belirlendi.

YAKALANMAMAK İÇİN SAHTE PLAKA KULLANDILAR



Şüpheliler yakalanmamak için kullandıkları araçta da sahte plaka kullandı. İstanbul, Antalya ve Kocaeli'nde eş zamanlı baskınla aralarında 18 yaşından küçük bir kişinin olduğu toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddeden şüphelilerden 9'u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 9 Şüpheli tutuklandı.

Soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sitenin otoparkında park halindeki 2 araçtan yüklü miktarda para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatmıştı.

"Mağdur" sıfatıyla ifadesine başvurulan Bilal Durmaz, Tahtakale'deki döviz bürosunu kapattığı için 30 milyon dolarını üç aydır, yaşadığı sitenin otoparkındaki 2 araçta muhafaza ettiğini beyan etmişti. Otoparkın güvenlik kamerası görüntülerinde, otomobille gelen şüphelilerin park halindeki araçtan kendi araçlarına paketler taşıdıkları belirlenmişti. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların geliş ve gidiş güzergahını inceleyen ekipler, hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri ve olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen bazı şüphelileri tespit etmişti.

Polisin İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 7 zanlı yakalanmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 lira, 860 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirilmişti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 4 şüpheliyi daha gözaltına almış, böylece gözaltı sayısı 11'e yükselmişti.

Şüphelilerden K.K'nin Kocaeli'nde yakalandığı, E.K'nin ise eşi K.K'ye yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenilmişti. Ekiplerce R.S'nin Antalya'da yakalandığı öğrenilirken, şüphelilerden Ş.K. ile 17 yaşındaki E.K'nin ise daha önce olay yerine gelerek keşifte bulundukları anlaşılmıştı. Ayrıca şüphelilerden E.Ç. ile O.D'nin, K.K'nin yaşadığı sitede güvenlik görevlisi oldukları, şüpheliler M.G, R.K. ve B.B'nin de aynı sitenin yöneticileri oldukları bilgisine ulaşılmıştı.

Öte yandan, emniyette yapılan sorgulamalarda daha önce çeşitli suçlardan R.S'nin 4, Ş.K'nin 3, 17 yaşındaki E.K'nin 14, Ö.F.S'nin 4, M.G'nin 7, B.B'nin ise 2 kaydı olduğu belirlenmişti.

Mağdur Bilal Durmaz'ın, "kara para aklama" iddiasıyla tutuklanan Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu ortaya çıkmış, Durmaz, banka kısıtlamaları nedeniyle parayı araç bagajında tuttuğunu söylemişti.

Kaynak: Haber Merkezi