GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,86
EURO
51,82
STERLİN
59,29
GRAM
7.295,26
ÇEYREK
12.037,67
YARIM ALTIN
23.995,09
CUMHURİYET ALTINI
47.785,90
GÜNCEL Haberleri

Yaya geçidinde bebek arabasına, motosiklet çarptı; 1,5 yaşındaki Mahmut Fatih öldü!

- Güncelleme Tarihi:

Yaya geçidinde bebek arabasına, motosiklet çarptı; 1,5 yaşındaki Mahmut Fatih öldü!

Adana'da yaya geçidinde ilerleyen bebek arabasına motosikleti ile çarpıp, 1,5 yaşındaki Mahmut Fatih Öztürk'e ölümüne neden olan sürücü Erman K. (20), Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Kazanın ardından korktuğu için kaçtığını belirten Erman K., işlemleri için emniyete götürüldü.

KAZA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kazaya ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; Hilal Öztürk'ün refüjden karşıya geçtiği sırada otomobillerin durduğu, araçların sağından hızla ilerleyen motosikletin, bebek arabasına çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle Mahmut Fatih'in yola savrulduğu, Hilal Öztürk ile diğer sürücülerin yola koştuğu anlar görüntülerde yer aldı.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER