NEÜ’de sanat ve tıbbı buluşturan resim sergisi
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi iş birliğinde düzenlenen “Resim Sergisi” sanatseverlerle buluştu.

NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde düzenlenen serginin açılışı; hastane yönetimi, akademisyenler, sağlık çalışanları ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış programında protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi yapılarak sergi ziyarete açıldı.

Etkinlikte konuşan NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, sağlık hizmetinin yalnızca bilimsel ve teknik bir süreçten ibaret olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Doktorluk, insan hayatına dokunan en kutsal mesleklerden biridir. Ancak bu dokunuş sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsaldır. Sanatın iyileştirici gücü ile sağlık hizmetini aynı çatı altında buluşturmak bizler için son derece kıymetlidir. Hastanemizde gerçekleştirilen bu anlamlı iş birliği hem çalışanlarımız hem de hastalarımız için moral ve motivasyon kaynağı olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”



NEÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Zahit Selvi ise, sanatın toplumsal alanlardaki rolüne dikkat çekerek, "Sanat, hayatın her alanında var olmalıdır. Sağlık gibi insan odaklı bir alanda sanatın yer bulması, farkındalık oluşturmak ve duygusal bir bağ kurmak açısından çok değerlidir. Öğrencilerimizin ve sanatçılarımızın sağlık temasını ele alarak ortaya koydukları eserler, tıbbın insani yönünü güçlü bir şekilde yansıtmaktadır. Tıp Fakültesi Hastanemiz ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini önemsiyor, katkı sunan tüm akademisyen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış programının ardından hastane çalışanları, öğrenciler ve ziyaretçiler sergiyi ilgiyle gezdi. 



Sergide; sağlık teması etrafında şekillenen, hekimlik mesleğinin fedakârlığını, ameliyathane ortamlarını, insan hayatına dokunan anları ve tıbbın insani yönünü yansıtan eserler yer aldı. Cerrahi müdahaleler, sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları, insan kalbi, anne karnındaki yaşam gibi temalar sanatçıların yorumuyla tuvale aktarıldı.

 

