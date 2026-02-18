Konya 11 Ayın Sultanı Ramazan’a ışıl ışıl giriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ın manevi coşkusunu artırmak amacıyla; Mevlana Meydanı, Türbeönü Çarşıları, Tarihi Bedesten başta olmak üzere şehrin önemli noktalarda mübarek aya özel ışıklandırma çalışması yaparak şehir merkezini ışıl ışıl hale getirdi. Bu yıl ilk kez Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’nın içi de Ramazan’a özel ışıklarla donatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının şehirde daha güçlü hissedilmesi için her yıl olduğu gibi bu yıl da şehir merkezinin önemli noktalarında mübarek aya özel ışıklandırma çalışmaları yaptı.

Ramazan ayı öncesinde Konya'nın tarihi ve manevi kimliğine uygun bir estetik anlayışın benimsendiği ışıklandırma çalışmaları kapsamında; Mevlana Meydanı ve Mevlana Caddesi, Türbeönü Çarşıları, Tarihi Bedesten, Zafer Meydanı ve Kazım Karabekir Caddesi'nin yanı sıra bu yıl ilk kez Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'nın içi de özel ışıklarla donatıldı.

Ay yıldız, hilal ve kandil gibi Ramazan ayının birlik, paylaşma ve huzur iklimini yansıtan süslemeler, şehir merkezini özellikle akşam saatlerinde ışıl ışıl bir görünüme kavuşturdu.

Özellikle Mevlana Meydanı ve çevresinde yapılan aydınlatmalar, Konyalılar başta olmak üzere şehre gelen yerli ve yabancı misafirlere 11 ayın sultanı Ramazan'ın manevi coşkusunu dolu dolu yaşatıyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu