Konya’da sağanak yağış: Tarım arazileri ve meralar göl oldu!

Pınarbaşı Mahallesi'nde aralıklarla devam eden sağanak yağışlar nedeniyle mahalle girişindeki ekili tarım arazileri ile mera alanları sular altında kaldı.
Yüksek kesimlerden gelen yağmur sularına ek olarak, yaz aylarında tamamen kuruyan Pınarbaşı Mağarası'ndan dışarıya akmaya başlayan coşkun sular da taşkını artırdı. Pınarbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Orhan Bozkurt, yoğun yağışlar nedeniyle yerleşim merkezindeki bazı mahallelerde depo olarak kullanılan yapıların zeminlerini su bastığını belirtti.
Bozkurt, vatandaşların sık sık tahliye işlemi yaptığını ve bazı adreslerde nöbet tutulmaya başlandığını ifade etti. Mahallenin Derebucak ilçe merkezi ve çevre yerleşim yerleriyle bağlantısını sağlayan yolların da taşkın sularından etkilenmesinden endişe duyulduğu kaydedildi.
Bölgede yağışların sürmesi halinde su seviyesinin daha da yükselebileceği belirtilirken, tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.
Kaynak: İHA