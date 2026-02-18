Konya’nın Akşehir ilçesinde yıllardır kuraklık, bilinçsiz su kullanımı ve iklim değişikliğinin etkisiyle büyük ölçüde çekilen, zaman zaman tamamen kuruma noktasına gelen Akşehir Gölü su tutmaya başladı.
Uzun süredir çatlamış toprak görüntüsüyle hafızalara kazınan göl havzası, alınan tedbirler ve son dönemdeki yağışların da katkısıyla yeniden su tutmaya başladı.
Göldeki son durumu yerinde incelemek amacıyla Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Yıldıray Erdem, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, Devlet Su İşleri 41. Şube Müdürü Baki Türktemiz ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Ramazan Yıldırım ile birlikte Akşehir Gölü Gözlem Kulesi'ne çıktı.
Heyet, göldeki su seviyesini, suyun yayılım alanını ve yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. Gölün yeniden su tutmaya başlamasında son dönemde hayata geçirilen önlemlerin önemli rol oynadığı belirtilirken, özellikle havza bazlı su yönetimi, tarımsal sulamada tasarruf tedbirleri, kaçak su kullanımının önlenmesine yönelik denetimler ve su kaynaklarının daha planlı kullanımı gibi uygulamaların olumlu sonuç verdiği ifade edildi. Ayrıca, gölün beslenmesini sağlayan su kanalları ve drenaj hatlarında yapılan iyileştirme çalışmalarının da su girişini artırdığı kaydedildi.
