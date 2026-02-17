GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,86
EURO
51,82
STERLİN
59,29
GRAM
7.295,26
ÇEYREK
12.037,67
YARIM ALTIN
23.995,09
CUMHURİYET ALTINI
47.785,90
KONYA Haberleri

Akşehir’de orman yangınlarına karşı el birliği: Harezmi projesi sahada

Akşehir’de orman yangınlarına karşı el birliği: Harezmi projesi sahada
Akşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan Harezmi projesi Akşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Müftülüğü, Akşehir Orman İşletme Şefliği ve okul personelinin ortak katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Orman yangınlarının yayılma hızının düşürülmesine yönelik olarak hazırlanan proje kapsamında ormanlık alandaki kurumuş çalıların temizlenmesi, ağaçların alt dallarının budanarak merdiven etkisiyle tepe yangını riskinin önlenmesi ve tabanda biriken ağaç atıklarının bertaraf edilmesi çalışmaları yürütüldü.



Akşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan proje Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edildi ve projede Akşehir Müftülüğü, Akşehir Orman İşletme Şefliği tarafından katılım sağlandı. 

Projeye destek vermek isteyen öğretmen, veli ve Akşehir Müftülüğüne bağlı din görevlilerine Akşehir Orman Şefliği tarafından eğitici bir brifing verildi. 



Orman İşletme Şefliği personelleri, öğretmenler, veliler ve din görevlileri tarafından budama, çalı temizleme çalışmaları yapıldıktan sonra Akşehir Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri tarafından ağaç atıkları ve çöpler temizlendi. 



Okul Müdürü Mehti ASLANBOĞA "Ülkemiz için hayırlı olan her çalışmada geri durmayan, bu soğuk kış gününde evlerindeki sıcak ortamı bırakıp buraya gelen velilerimize, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Barbaros TOPALOĞLU'na ve Şube Müdürümüz Aydın AYTAÇ'a Akşehir Müftümüz Ahmet MÜJDECİ'ye, din görevlilerimize ve özellikle Orman İşletme Şefi Mehmet KORKMAZ'ın şahsında tüm orman işletme personeline teşekkür ediyorum.” dedi.  

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER