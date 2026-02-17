Akşehir’de orman yangınlarına karşı el birliği: Harezmi projesi sahada

Orman yangınlarının yayılma hızının düşürülmesine yönelik olarak hazırlanan proje kapsamında ormanlık alandaki kurumuş çalıların temizlenmesi, ağaçların alt dallarının budanarak merdiven etkisiyle tepe yangını riskinin önlenmesi ve tabanda biriken ağaç atıklarının bertaraf edilmesi çalışmaları yürütüldü.
Akşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan proje Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edildi ve projede Akşehir Müftülüğü, Akşehir Orman İşletme Şefliği tarafından katılım sağlandı.
Projeye destek vermek isteyen öğretmen, veli ve Akşehir Müftülüğüne bağlı din görevlilerine Akşehir Orman Şefliği tarafından eğitici bir brifing verildi.
Orman İşletme Şefliği personelleri, öğretmenler, veliler ve din görevlileri tarafından budama, çalı temizleme çalışmaları yapıldıktan sonra Akşehir Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri tarafından ağaç atıkları ve çöpler temizlendi.
Okul Müdürü Mehti ASLANBOĞA "Ülkemiz için hayırlı olan her çalışmada geri durmayan, bu soğuk kış gününde evlerindeki sıcak ortamı bırakıp buraya gelen velilerimize, Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Barbaros TOPALOĞLU'na ve Şube Müdürümüz Aydın AYTAÇ'a Akşehir Müftümüz Ahmet MÜJDECİ'ye, din görevlilerimize ve özellikle Orman İşletme Şefi Mehmet KORKMAZ'ın şahsında tüm orman işletme personeline teşekkür ediyorum.” dedi.
