Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya dahil 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 67 kişi tutuklandı!

İçişleri Bakanlığı, 10 ilde polis tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında yakalanan 84 şüpheliden 67’sinin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Kırşehir, Şanlıurfa, Tekirdağ, Eskişehir, Antalya, Çorum, Konya, Samsun, Ankara ve Mersin'de gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; 423 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 84 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 67'si tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi, 1'inin işlemleri devam ediyor.

Çalışmalar sonucunda şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi (polis-savcı), büyücü, medyum ve banka görevlisi olarak tanıttığı, iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları ve banka hesaplarında yaklaşık 46 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. 

Kaynak: DHA

