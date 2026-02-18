Konya’da aranan 233 kişi ve 68 araç yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.
Yapılan uygulamalarda toplam 465 bin 497 kişi ile 1 milyon 761 bin 455 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen şahıslar yakalandı.
Sorgulamalar neticesinde; 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 152 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 10 kişi ve 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 167 hükümlü gözaltına alındı. Ayrıca ifadeye yönelik araması bulunan 66 kişi de yakalandı.
Operasyonlar kapsamında toplam 233 şahıs ile 68 araç ele geçirildi.
(Cumali Özer)