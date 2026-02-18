GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,87
EURO
51,86
STERLİN
59,53
GRAM
7.328,61
ÇEYREK
12.092,75
YARIM ALTIN
24.104,88
CUMHURİYET ALTINI
48.004,56
KONYA Haberleri

Konya’da aranan 233 kişi ve 68 araç yakalandı

Cumali Özer
Muhabir
Konya’da aranan 233 kişi ve 68 araç yakalandı
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 465 bin 497 kişi ve 1 milyon 761 bin 455 araç sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 233 kişi ile 68 araç yakalandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalarda toplam 465 bin 497 kişi ile 1 milyon 761 bin 455 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen şahıslar yakalandı.

Sorgulamalar neticesinde; 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 152 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 10 kişi ve 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 167 hükümlü gözaltına alındı. Ayrıca ifadeye yönelik araması bulunan 66 kişi de yakalandı.

Operasyonlar kapsamında toplam 233 şahıs ile 68 araç ele geçirildi. 

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER