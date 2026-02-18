Konya’nın bir ilçesinde ramazan pidesi 10 liradan satılacak

Konya'nın Bozkır ilçesinde 13 TL'den satılan pide, Ramazan ayı boyunca 10 TL'den vatandaşlara sunulacak. Fiyat indirimi kararı, ilçe halkının Ramazan sofralarına destek olmak amacıyla alındı.

BAŞKAN KARABULUT'TAN DAYANIŞMA MESAJI

Nazif Karabulut, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekerek, her evde sıcak bir lokma olması temennisiyle bu kararı aldıklarını ifade etti. Karabulut, iftar saatlerinde sokakları saran pide kokusunun Ramazan'ın bereketini simgelediğini belirtti.

"HER SOFRADA SICAK BİR LOKMA OLSUN”

Başkan Karabulut açıklamasında, dayanışma ruhunu yaşatmak istediklerini vurgulayarak, "Ramazan ayı boyunca 13 TL olan pide fiyatını 10 TL olarak belirledik. Paylaştıkça artan bereketimiz ve kardeşlikle yoğrulan ekmeğimiz var. Sofralarınızdan sıcak pidemiz, hanelerinizden huzur eksik olmasın. Tüm hemşehrilerime hayırlı Ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Meltem Aslan)