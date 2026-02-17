GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da yetkililer su baskınları sonrası incelemelerde bulunuldu!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da yetkililer su baskınları sonrası incelemelerde bulunuldu!
Konya’nın Derebucak ilçesi, Antalya sınırında yer alan Gembos Ovası’nda son yağışların ardından meydana gelen su baskınları sonrası incelemelerde bulunuldu.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, taşkından zarar gören tarım arazilerinde saha çalışması gerçekleştirdi.



İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen; Derebucak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aybars Yiğit, Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Şevket Taşkara ve Pınarbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nuhan Bozkurt ile birlikte sular altında kalan tarlalarda incelemelerde bulundu.



Özellikle Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşanan su baskınından etkilenen üreticilerle bir araya gelen Seçen, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti, taşkından etkilenen buğday, arpa ve çilek ekili alanlar başta olmak üzere tarım arazilerinde hasar tespit ve değerlendirme çalışmalarının teknik ekipler tarafından titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.



Seçen, üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, tüm çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

