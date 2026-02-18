Konya’nın 2 ilçesine lapa lapa kar yağdı! Ekipler teyakkuzda

Konya'da etkili olan kar yağışı, özellikle Konya'nın Derbent ve Taşkent ilçelerinde hayatı beyaza bürüdü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yoğunluğunu artıran kar, bölge genelinde etkisini sürdürüyor.
İKİ İLÇE BEYAZA BÜRÜNDÜ
Soğuk havanın etkisiyle başlayan kar yağışı, Derbent ve Taşkent'te kısa sürede etkili oldu. İlçelerde cadde ve sokaklar karla kaplanırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Kar yağışı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
EKİPLER KARLA MÜCADELE İÇİN SAHADA
Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yol güvenliğini sağlamak amacıyla tuzlama, solüsyon uygulama ve kar küreme çalışmaları titizlikle yürütülüyor.
ALADAĞ KAYAK MERKEZİ YOLUNDA YOĞUN ÇALIŞMA
Özellikle Derbent ilçesindeki Aladağ Kayak Merkezi yolunda buzlanmaya karşı önlemler artırıldı. Ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler bölgede yoğun mesai harcarken, sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarılar yapılıyor.
Ekiplerimiz, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla tuzlama, solüsyon ve kar küreme çalışmalarını sürdürmektedir.— Konya AKOM (@KonyaAkom) February 18, 2026
#KarBerekettir
(Meltem Aslan)