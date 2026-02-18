Başkan Kavuş’tan Ramazan ayı mesajı

Ramazan ayının müminler için umut, heyecan ve uyanış vesilesi olduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Kur’an, sabır, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan’ın İslam coğrafyası başta olmak üzere tüm insanlık ve özellikle de hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ramazan-ı Şerif'in başlaması münasebetiyle yayımladığı mesajında, bu kutlu aya kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan ayının İslam âlemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun.” ifadelerini kullandı.



Ramazan-ı Şerif'in Yüce Mevla'nın müminlere büyük bir ihsanı olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, bu mübarek ayın; Kur'an, sabır, rahmet ve mağfiret ayı olduğunu belirtti. Tevbelerin, duaların ve hayır hasenatın en çok kabul olduğu bu müstesna zaman diliminde gönüllerin arındığını, kalplerin yumuşadığını ifade eden Başkan Kavuş, Ramazan'ın aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışmanın zirveye ulaştığı bir ay olduğuna dikkat çekti. Oruç ibadetinin, ihtiyaç sahiplerinin hâlinden anlama ve paylaşma duygusunun güçlenmesine vesile olduğunu belirten Başkan Kavuş, iftarlar, sahurlar ve teravihlerle Ramazan coşkusunun hep birlikte yaşandığını kaydetti. Şehr-i Ramazan'ın hanelere bolluk ve bereket, ailelere sıhhat ve afiyet, beldelere huzur ve sükûnet getirmesini temenni etti.



Meram Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Başkan Kavuş, vatandaşların ibadetlerini huzur ve huşu içinde yerine getirebilmeleri için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü, Meram Zabıtasının özellikle iftar ve sahur sofralarının sağlığı konusunda denetimlerine aralıksız devam edeceğini ifade etti. Bu mübarek ayın kendileri için de birlik, beraberlik ve dayanışma anlamı taşıdığına dikkat çeken Başkan Kavuş, "Biz tüm ay boyunca hemşehrilerimizle birlikte olacağız. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazanda da özellikle büyükler, yetimler, engelliler ve şehit aileleriyle iftar ve sahurun bereketiyle buluşup dualarını alacak, bu ayın ruhuna uygun bir şekilde gerek planlı organizasyonlarla gerekse çat kapı yaparak hemşehrilerimizin sofralarına konuk olacağız inşallah.” diye konuştu.



Öte yandan bu Ramazan ayına da, Gazze'de yaşanan acılar ve masum sivillere yönelik saldırıların gölgesinde girildiğini ifade eden Kavuş, hayatını kaybeden tüm mazlumlara Allah'tan rahmet dileyerek, İslam coğrafyasına barış ve emniyet niyazında bulundu.



Başkan Kavuş, mesajını şu sözlerle tamamladı; "Bir kez daha birliğin, beraberliğin, dostluk ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı bir Ramazan-ı Şerif'e erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim bizleri ve tüm hemşehrilerimi hayırlısıyla Ramazan Bayramı'na da ulaştırsın.



Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam âleminin Ramazan ayını tebrik ediyor, bu mübarek ayın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

