T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

(Terekenin Tasfiyesi) Sayı :2025/117 Tereke Satış

İLAN

Konu : Mustafa Mertoğlu hk. Tasfiyenin başladığına ilişkin Konya ili, Meram ilçesi, Aşkan mah, 9 Cilt, 30 hane ve 1 sırada nüfusa kayıtlı İsmail ve Emine oğlu, 05/05/1960 doğumlu, 426*****192 -TC Kimlik numaralı 06/10/2025 tarihinde vefat eden müteveffa MUSFATA MERTOĞLU 'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından Konya9. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/521 esas ve 2025/178 karar sayılı dosyasından reddedildiğinden TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesine karar verilmiş olup.Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Memurluğumuza müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.