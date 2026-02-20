GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Çeltik’te TÜFİS kapsamında marketlerde fiyat denetimi

Bekir Turan
İnternet editörü
Çeltik’te TÜFİS kapsamında marketlerde fiyat denetimi
Çeltik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tarımsal Ürün Fiyat Sistemi (TÜFİS) kapsamında ilçedeki marketlerde kapsamlı fiyat araştırması gerçekleştirdi.

Çeltik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tarımsal Ürün Fiyat Sistemi (TÜFİS) kapsamında ilçede faaliyet gösteren marketlerde ürün fiyat araştırması gerçekleştirildi.

Veriler kayıt altına alındı

Yapılan çalışma ile tarımsal ürün fiyatlarının düzenli olarak takip edilmesi, piyasa verilerinin güncel ve sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması hedeflendi. Saha incelemeleri sırasında temel gıda ve tarımsal ürün gruplarında fiyat tespitleri yapılarak veriler kayıt altına alındı.

Çalışmalar devam edecek

Çeltik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üretici ile tüketici arasındaki fiyat hareketlerinin izlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

(Bekir Turan)

