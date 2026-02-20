Çeltik’te TÜFİS kapsamında marketlerde fiyat denetimi

Çeltik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tarımsal Ürün Fiyat Sistemi (TÜFİS) kapsamında ilçede faaliyet gösteren marketlerde ürün fiyat araştırması gerçekleştirildi.
Veriler kayıt altına alındı
Yapılan çalışma ile tarımsal ürün fiyatlarının düzenli olarak takip edilmesi, piyasa verilerinin güncel ve sağlıklı bir şekilde sisteme aktarılması hedeflendi. Saha incelemeleri sırasında temel gıda ve tarımsal ürün gruplarında fiyat tespitleri yapılarak veriler kayıt altına alındı.
Çalışmalar devam edecek
Çeltik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üretici ile tüketici arasındaki fiyat hareketlerinin izlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
(Bekir Turan)