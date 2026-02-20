Karapınar’da otomobil kamyonete çarptı: 1 yaralı

Kaza, Karapınar-Konya Kara yolu Apakkaşı mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, M.C.A. idaresindeki 26 RN 262 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu önünde seyreden M.D. yönetimindeki 42 L 1350 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan yolcu A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Araçlarda maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
