ÖZDER’den MEB’in ramazan genelgesine ilişkin açıklama

Özel Öğretim Derneği (ÖZDER), Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ramazan ayına ilişkin yazısı etrafında yürütülen tartışmalara dair kamuoyuna açıklamada bulundu.

Dernek, eğitim ortamlarının kültürel gerçeklik, toplumsal çeşitlilik ve anayasal haklar doğrultusunda ele alınması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, eğitimin yalnızca akademik bilginin aktarıldığı bir alan olmadığı; aynı zamanda kültürel sürekliliğin ve toplumsal aidiyet bilincinin yeni nesillere taşındığı temel bir kamusal alan olduğu ifade edildi. Bu kapsamda, tartışmaların belirli bir takvim uygulamasının ötesinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

ÖZDER, eğitim politikalarının ideolojik gerilimler yerine pedagojik ilkeler, hukuki çerçeve ve toplumsal sorumluluk bilinci temelinde şekillendirilmesi gerektiğini kaydetti. Ramazan ayının milletin tarihsel ve kültürel birikiminde önemli bir yere sahip olduğu belirtilen açıklamada, bu döneme ilişkin uygulamaların yasaklama veya dayatma ekseninde değil; bilinçli, kapsayıcı ve gönüllülük esaslı bir anlayışla yürütülmesinin demokratik toplum düzeniyle uyumlu olduğu vurgulandı.

Dernek, milli ve manevi değerlerin evrensel bilimsel ilkelerle dengeli biçimde buluşturulmasının önemine dikkat çekerek, eğitim ortamlarının ayrıştırıcı değil birleştirici bir iklim üretmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, bu yaklaşımı dolayısıyla başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere eğitim camiasına teşekkür edilirken, Bakan Yusuf Tekin'in attığı adımların desteklendiği belirtildi.

ÖZDER, kültürel ve manevi mirasın anayasal haklar ve bilimsel eğitim ilkeleri doğrultusunda dengeli bir anlayışla değerlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, mübarek Ramazan ayının eğitim camiasına, millete ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.

