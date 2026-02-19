5 günlük bebeği döverek engelli bırakan hemşireden akılalmaz savunma!

Yoğun bakımdaki 5 günlük bebeği döverek engelli bırakan tutuklu hemşire, hakim karşısına çıktı. Sanık, olayın bir anlık refleksle olduğunu savunup “Mesleğimi en iyi şekilde yapıyordum.“ dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakımında bebeğe şiddet uygulayıp bedensel ve zihinsel engelli olmasına neden olan tutuklu hemşire hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya sanık ve taraf avukatları katılırken tutuklu hemşire Hazel D.B., SEGBİS üzerinden savunma yaptı.

"PİŞMANIM"



Yaptığı davranışı bir anlık refleks olarak savunan Hazel D.B., "Hiçbir şekilde zarar vermek amaçlı yapmadım. Mesleğimi en iyi şekilde yapıyordum." dedi.

Anne olduğunu ve ilkokula giden çocuğu olduğundan bahseden sanık, "Bana ihtiyacı var. Çok pişmanım uyguladığım hareketten dolayı." ifadelerini kullandı.

Sanık müdafi avukatı Mustafa Çakrak, annenin hamile iken bebeğe down sendromu teşhisi konulduğunu belirterek "Anne defalarca yoğun bakıma alınmış. Olayla ilgili illiyet bağı kurulmamış müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini istiyorum." talebinde bulundu.

Davacı vekili avukat Sait Bolat ise iddiaları yalanlayarak "Müvekkilimizin böyle bir hastalığı yoktur. Bahsedilen raporu kabul etmemiz mümkün değildir. Tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz." dedi.

ADLİ TIP RAPORUNU KABUL ETMEDİLER

Her iki taraf da gelen Adli Tıp Kurumu'nun raporunu kabul etmedi.

HEMŞİRE HAKKINDA "TUTUKLULUĞA DEVAM" KARARI

Beyanların ardından mahkeme başkanı sanığın tutukluluk halinin devamına, eksik hususların tamamlanması karar verirken duruşma 1 Nisan tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?



Korkunç olay, 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi.

Hastanede Sema Bozoklar, kızı Deniz Esin'i dünyaya getirdi. Kilosu düşük olduğu için kuvözde tedavi gören bebek, hemşire tarafından 14 dakika boyunca şiddete maruz kaldı.

Şiddet sonucu Deniz Esin bebeğin bacağının kırıldığı ortaya çıkarken bebeğin aileye bedensel ve zihinsel engelli olduğu söylendi.

Bu süreçte hemşirenin görevine son verildi. Kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

GERÇEĞİ 3 YIL SONRA DAVA MESAJIYLA ÖĞRENDİLER

Deniz Esin 3 yaşına geldiğinde aile büyük şok yaşadı. e-Devlet'ten dava gününe ait mesaj gelince kızlarının hemşire şiddeti nedeniyle engelli kaldığını öğrendi. Bozoklar Ailesi, şiddet uygulayan hemşirenin ceza almasını istemişti.

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu yargılanmasına karar verilen hemşire Hazel D.B., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir polis merkezine giderek teslim olmuş ve cezaevine gönderilmişti.

