Eski eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi kadın toprağa verildi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde eski eşi tarafından öldürülen 33 yaşındaki 2 çocuk annesi İlknur Kor, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede genç kadının kızının “Anneme doyamadım“ sözleri ise yürekleri burktu.

Olay, dün sabah Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Semih Ö. (37), bir süre önce ayrıldığı eski eşi İlknur Kor'un evine geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Semih Ö., av tüfeğiyle Kor'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, İlknur Kor'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan Semih Ö., Esentepe mevkiinde aynı silahla intihar etti.

Hayatını kaybeden 33 yaşındaki iki çocuk annesi İlknur Kor, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Genç kadının cenazesi ilk olarak babaevine getirilirken, yakınlarının, akrabalarının ve mahalle sakinlerinin katıldığı cenazede gözyaşları sel oldu. Duaların okunmasının ardından Kor'un cenazesi, Düziçi Yeni Asri Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından genç anne toprağa verildi. Cenazede en yürek burkan an ise İlknur Kor'un kızının "Anneme doyamadım" sözleri oldu. Acılı çocuğun feryadı törene katılanları gözyaşlarına boğdu.

Boğaziçi Mahallesi Muhtarı Ömer Pehlivanoğlu, Kor ailesinin mahallede sevilen insanlar olduğunu belirterek, "Mahallemizde sevilen, sayılan insanlardı. Çok üzgünüz. İnşallah kadın cinayetleri son bulur" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA