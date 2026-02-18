GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
“On bir ayın sultanı“ ramazanın ilk teravih namazı Türkiye genelindeki cami ve mescitlerde kılındı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için "İslam'ın 5. Harem-i Şerifi" olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'yi doldurdu.

Teravih öncesi ramazanın faziletlerinin anlatıldığı tarihi camide, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından ramazanın önemine ilişkin vaaz verildi.

Daha sonra vatandaşlar, saf tutup, ilk teravih namazını eda etti.

Batman

Batman'da vatandaşlar kentteki camilerde ilk teravih namazını kıldı.

Vatandaşlar, ilk teravih namazı için Hamidiye Camisi'nde yoğunluk oluşturdu.

Namaz öncesi ramazan ayının anlam ve önemini anlatan vaaz verildi.

Ezanın okunmasının ardından vatandaşlar, yatsı namazı ve teravih namazını kıldı.

Siirt

Siirt'te camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı için saf tutuldu.

Vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için Hacı Fethi Serin ile kentteki diğer camileri doldurdu.

Kılınan yatsı namazı ve teravih namazının ardından dua edildi.

Kaynak: AA

