GÜNCEL Haberleri

Vosvoslu sahur geleneği devam ediyor

Vosvoslu sahur geleneği devam ediyor
Esenler Belediyesi bu ramazan da ilçe genelinde sahur vaktinde vatandaşları uyandırmak amacıyla nostaljik vosvos araçlarıyla uygulama gerçekleştirdi. Ramazan’ın ilk günü gerçekleştirilen etkinlikte davul çalıp mani okuyan ekipler, klasik araçlarla mahalle aralarında dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı. Uygulamanın ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.

Belediye tarafından organize edilen çalışma kapsamında davul çalıp mani okuyan ekipler, klasik araçlarla mahalle aralarında dolaştı. Her yıl ramazan ayında yapılan uygulama çerçevesinde, sahur geleneğinin sürdürülmesi amaçlanıyor. Çalışmanın ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.

‘KIŞ MEVSİMİNDEYİZ AMA GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

Sahur davulculuğuna modern bir dokunuş kazandırmak istediklerini belirten Fikret Bayraktar, "Vosvos araçlarımızla sokaklarda sahur davulcusu olarak görev yaptık. İki sene önce biz başladık ama bizden çok daha önce Esenler Belediyesi zaten başlamıştı. Özellikle pandemide klasik araçların revaçta olması sebebiyle bizi görüp birçok belediye de bu işe başladı. Ama Esenler Belediyesi her zaman olduğu gibi burada da farkını gösterdi. Hem davulcu arkadaşlarımızla hem klasik araç sahibi arkadaşlarımızla bir ekip kurup güzel bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Malum kış mevsimindeyiz ama biz görevimizin başındayız" dedi.

Bayraktar, sahur saatlerinde mahalle sakinlerinin etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Biraz sonra hep birlikte Esenler sokaklarında dolaşacağız. Biz onları sahura kaldırırken aynı zamanda onlar da bize eşlik edecekler. Bir taraftan hanımefendiler sahur yemeklerini hazırlarken bir taraftan da çocuklar balkonlara çıkacak belki. Bizlere oradan el sallayacaklar, fotoğraflarımızı çekecekler. Hatta zaman zaman aşağı kadar inip birlikte fotoğraf çektiren çocuklar ve ebeveynleri görüyoruz. Belki havanın şu an soğuk olması biraz etkileyebilir ama gönülleri ısıtacağını düşünüyorum. Biz daha önce bu işi yaptığımızda, ilk başladığımızda bir sahur aracı değildi aslında, bir anons aracıydı. Daha sonra sahurla alakalı bir fikir ortaya çıktı. Bu çok kabul gördü. Hatta Türkiye'nin farklı yerlerinden belediyelerden, özellikle kamu kurumlarından arayıp bu işi nasıl yapıyorsunuz, bu fikir nereden çıktı diye sordular" ifadelerini kullandı.

‘HER GECE SAHURDA OLACAĞIZ'

Bayraktar, "Bu fikrin doğmasıyla birlikte birçok yerden telefonlar almaya başladık, nasıl yaptığımıza dair. Vatandaş bunu çok seviyor. Hem klasik araçları çok seviyor hem de böyle bir tekniği çok seviyor. Biliyorsunuz ramazan davulcusu yüzyıllardır var olan bir meslek, Osmanlı döneminden beri. Ama bu olunca daha farklı oluyor ve sesini daha fazla duyurabiliyorsunuz. Üşümeme gibi bir durumunuz var. Güzel bir fikir. Herkesle fotoğraf çektiriyoruz, özellikle sosyal medyaya atıyorlar. Daha sabah, arabanın yanında 4-5 yaşındaki çocuğuyla fotoğraf çektiren bir hanımefendi gördük. Her gece sahurda, her gece Esenler'in sokaklarında olacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

