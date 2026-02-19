GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,89
EURO
51,72
STERLİN
59,25
GRAM
7.319,50
ÇEYREK
12.074,39
YARIM ALTIN
24.068,29
CUMHURİYET ALTINI
47.931,68
YAŞAM Haberleri

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?
Sahura kalkmadan oruç tutulup tutulamayacağı, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu akşam ilk teravih namazı kılındı ve gece yarısından sonra 2026’nın ilk sahuru idrak edildi. Bazen yorgunluk, bazen de çalan alarmı duymamak gibi nedenlerle sahura uyanamadan oruç tutmak zorunda kalan vatandaşlar, “Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?“ sorusuna yanıt arıyor. Peki, sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Niyetsiz oruç kabul olur mu? İşte Diyanet’in açıklamaları.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sahur yemeğinde "bereket" olduğunu buyurmuş ve bir yudum suyla dahi olsa sahura kalkılmasını tavsiye etmiştir. Fakat sahuru kaçıran veya belli başlı nedenlerle orucunu sahura kalkmadan tutacak olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oruç ve sahur ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Peki, sahura kalkmadan oruç tutulur mu? 

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir.

Din alimleri, hadisler ve uzmanlar, sahurun oruca dayanma gücü vermesi nedeniyle ve vücudun zinde kalması için sahura kalkmayı tavsiye ediyor.

Dini açıdan bakıldığında ise sahur vaktinden önce niyetlenen bir kişinin sahura kalkmadan oruç tutmasında bir sakınca görülmüyor.

DİYANET'E GÖRE SAHURA KALKMANIN ÖNEMİ

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket” (Buhârî, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyâm, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]).

Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', 2/105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddî-manevî bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (ez-Zâriyât, 51/18).

Bu şekilde manevî lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddî-manevî bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER