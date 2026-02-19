Sahura kalkmadan oruç tutulup tutulamayacağı, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu akşam ilk teravih namazı kılındı ve gece yarısından sonra 2026’nın ilk sahuru idrak edildi. Bazen yorgunluk, bazen de çalan alarmı duymamak gibi nedenlerle sahura uyanamadan oruç tutmak zorunda kalan vatandaşlar, “Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?“ sorusuna yanıt arıyor. Peki, sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Niyetsiz oruç kabul olur mu? İşte Diyanet’in açıklamaları.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sahur yemeğinde "bereket" olduğunu buyurmuş ve bir yudum suyla dahi olsa sahura kalkılmasını tavsiye etmiştir. Fakat sahuru kaçıran veya belli başlı nedenlerle orucunu sahura kalkmadan tutacak olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oruç ve sahur ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Peki, sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir.

Din alimleri, hadisler ve uzmanlar, sahurun oruca dayanma gücü vermesi nedeniyle ve vücudun zinde kalması için sahura kalkmayı tavsiye ediyor.

Dini açıdan bakıldığında ise sahur vaktinden önce niyetlenen bir kişinin sahura kalkmadan oruç tutmasında bir sakınca görülmüyor.

DİYANET'E GÖRE SAHURA KALKMANIN ÖNEMİ

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket” (Buhârî, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyâm, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]).

Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', 2/105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddî-manevî bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (ez-Zâriyât, 51/18).

Bu şekilde manevî lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddî-manevî bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

