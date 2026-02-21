Üvey kardeşi tarafından darp edilen kadın hayatını kaybetti
- Güncelleme Tarihi:
Gaziantep’te, üvey kardeşi Muhammed V. (35) ve beraberindekilerin darp ettiği Suriyeli Emine Yusuf (54), kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Evdeki altınları alıp kaçan şüpheliler, gözaltına alındı.
Olay, dün öğle saatlerinde, Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üvey kardeşi Muhammed V. ve beraberindeki 3 kişi, Emine Yusuf'un evine girdi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Emine Yusuf darbedildi, kızı Zeynep V. (15) ise bacağından bıçaklandı. Evdeki altınları alıp kaçan şüpheliler için komşular durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlıkçıların müdahalesinin ardından Emine Yusuf ve kızı, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Emine Yusuf, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yusuf'un cesedi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis ekipleri, Muhammed V. ve beraberindeki şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
