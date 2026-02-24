Gazetecilere yeşil pasaport açıklaması: “Müjdeli gelişme yakında’’

​Türkiye Basın Federasyonu’nun iftar programına katılan AK Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, medyanın hem Türkiye’de hem de dünyada çok önemli bir görev icra ettiğini belirterek, medya kuruluşlarıyla sürdürülen istişareler sonucunda birçok sorunun çözüm aşamasına geldiğini ifade etti.

Türkiye Basın Federasyonu tarafından Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programına AK Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ile Ankara ve Anadolu'nun çeşitli illerinden çok sayıda basın mensubu katıldı. Programda davetliler hep birlikte iftar açtı.

Faruk Acar'ı, Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan ile başkan yardımcıları Nurettin Bay, Zeki Akbıyık ve Hasan Yavuz Bakır ile Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki karşıladı.

Basın mensupları iftarda bir araya geldi

Türkiye'nin tanınan medya temsilcilerinin katıldığı programda gazeteciler hem iftar yaptı hem de sektörün temel meselelerini değerlendirme fırsatı buldu.

Programda konuşan Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, Türk medyasının içinde bulunduğu sorunları özetledi. Medya mensuplarının uzun süredir yeşil pasaport beklentisi içinde olduğunu hatırlatan Burhan, özellikle yurt içinde ve yurt dışında görev yapan gazetecilerin ciddi zorluklarla karşılaştığını belirterek bu konuda destek talebinde bulundu.

Dijital platformların ve sanal medyanın geleneksel medya üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çeken Burhan, reklam gelirlerinin büyük ölçüde bu mecralara kaymasının yerel ve genel medyayı zor durumda bıraktığını ifade etti. Özellikle Anadolu kanalları başta olmak üzere ulusal yayın yapan televizyon kuruluşlarının yüksek uydu ücretlerinden şikâyetçi olduğunu belirten Burhan, döviz bazlı fiyatlandırmanın sektörü zorladığını ve bu konuda düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca telif hakları ve sektörde yaşanan diğer yapısal sorunlara da değindi.

Yeşil pasaport talebi gündeme geldi

AK Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise konuşmasında Türk medyasının yurt içinde ve yurt dışında önemli ve başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, medyanın demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Burhan'ın dile getirdiği başlıklar üzerinde göreve geldikleri günden bu yana çalıştıklarını ifade eden Acar, ilgili taraflarla çeşitli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Yeşil pasaport konusunda Cumhurbaşkanlığı'nın da meseleye sıcak baktığını belirten Acar, birkaç ay içinde bu konuda müjdeli bir gelişme yaşanabileceğini dile getirdi.

Reklam gelirlerindeki daralma konusuna da değinen Acar, sektörün yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını ve çözüm için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, iletilen tüm sorunların çözümü noktasında el ele, omuz omuza çalışacaklarını kaydetti.

AK Parti olarak Ramazan ayı boyunca halkla daha fazla iç içe olmaya gayret ettiklerini de ifade eden Acar, teşkilatların Anadolu'nun dört bir yanında yoğun bir çalışma yürüttüğünü ve vatandaşlarla Ramazan'ın güzelliklerini paylaşmaya özen gösterdiklerini söyledi. Acar, programı düzenleyen Türkiye Basın Federasyon başkan ve yönetimine teşekkür ederken tüm basın mensuplarının Ramazan'ını tebrik etti.

Kaynak: Haber Merkezi