Korsan taşımacılığa karşı yeni dönem! Kurala uymayana 100 bin TL ceza

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, korsan taşımacılık faaliyetlerine karşı denetimlerin artırıldığını ve mevzuat kapsamında ağır yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, korsan taşımacılıkla mücadele çerçevesinde denetimlerin sıklaştırıldığını ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda ciddi yaptırımların devreye alınacağını duyurdu. Karabacak, hem sürücülere hem de vatandaşlara yönelik önemli uyarılar yaptı.

EHLİYETE EL KONULACAK

Karabacak, sürücülerin çalıştıkları firmalar tarafından korsan taşımacılığa zorlanmaları halinde ciddi yaptırımlarla karşılaşacaklarını belirtti. Bu kapsamda korsan yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen sürücülerin ehliyetlerinin 30 gün süreyle geri alınacağını, ihlalin tekrarı durumunda ise yaptırımların katlanarak devam edeceğini vurguladı.

Gelirini ehliyetiyle sağlayan şoförlerin bu konuda özellikle dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

Yasal olmayan taşımacılık faaliyetlerine karşı net bir uyarı yapan Karabacak, korsan taşımacılığın hem hukuken hem de vicdanen kabul edilemez olduğunu belirtti. Bu tür faaliyetlere yönelen ya da yönlendiren kişi ve firmaların ciddi idari ve hukuki yaptırımlarla karşılaşacağı bildirildi.

100 BİN TL CEZA VE 60 GÜN TRAFİKTEN MEN

Yeni düzenleme kapsamında korsan taşımacılık faaliyetinde bulunanlara ciddi yaptırımlar uygulanacak. Buna göre korsan taşımacılık yapanlara 100.000 TL idari para cezası verilecek. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak, ilgili araçlar ise 60 gün boyunca trafikten men edilecek.

Söz konusu yaptırımların, kayıt dışı taşımacılığın önüne geçmek ve güvenli ile yasal ulaşımı teşvik etmek amacıyla yürürlüğe alındığı ifade edildi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Açıklamada vatandaşlara da çağrıda bulunularak, ulaşım hizmeti alınan araçların belediyeler tarafından ruhsatlandırılmış ve düzenli olarak denetlenen araçlar olması gerektiği hatırlatıldı.

KORSAN ARACI TERCİH EDEN YOLCULARA DA CEZA

Ruhsatı bulunmayan korsan araçları kullanan yolcuların, tespit edilmeleri halinde 3.870 TL para cezası ile karşı karşıya kalabilecekleri bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi