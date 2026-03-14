Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere hayati uyarı

Bayram tatili için yola çıkacak sürücülere araç bakımlarını ihmal etmemeleri, iftar sonrası yola çıkılması ve yol kontrolleri uyarısında bulunan uzmanlar, tedbirlerin güvenli bir seyahat için önem taşıdığını vurguladı.

Ramazan Bayramına sayılı günler kalması tatil planları yapanları hareketlendirdi. İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, bayram tatilinde araçlarıyla yola çıkacak olan vatandaşlara güvenli ve konforlu bir seyahat için uyarılarda bulundu. Yola çıkmadan önce yol durumunun kontrol edilmesi gerektiğine değinen Ramazan Ceylan, "Bizim bayramlarımız neşe ve mutluluğu bir arada yaşadığımız, sevdiklerimizle bir araya gelerek onlarla mutluluğu yaşadığımız günlerdir. Bu güzel günlerimizi, hız sınırlarını ihlal ederek, trafik kurallarını ihlal ederek gözyaşı ve kedere dönüştürmemek için sürücülerimizin harfiyen trafik kurallarına uymaları gerekmekte. Bu hususta oruçluyken yola çıkmamalarını tavsiye ederiz. Çünkü aç karnına veya susuz olarak yola çıkmak sağlık açısından etkileyebilir. Sürücü ani değişimlerle büyük kazalara neden olabilir" dedi.

"Sevinçli günlerimizi hüzne ve kedere bırakmamak için trafik kurallarına harfiyen uymamızda fayda var"

Araç bakım kontrollerinin de aksatılmaması gerektiğinin altını çizen sürüş uzmanı Ramazan Ceylan, "Araçların bakımlarını yapılması, tekrar olarak kontrollerin yapılması gerekiyor. Bütün bakımları yapıldıktan sonra yola çıkmalarını tavsiye ederiz. Yolla alakalı bilgileri ise Karayolları Genel Müdürlüğü sitesinden alarak bakım, onarım çalışmaları var mı, yol açık mı, kapalı mı gibi bilgilere de kesinlikle dikkat ederek, planlamalar yaparak yola çıkmalarını sürücülerimize öneririz. Yola çıktığımızda ise kesinlikle cep telefonu kullanımı olmamalı, emniyet kemerlerinin takılı olması gerek, yolcularımızın da güvenliğini alarak diğer araç sürücülerimizin de yol güvenliğini tehlikeye düşürmeden, hız sınırlarını riayet ederek, verilmiş hız sınırlarını aşmadan yolculuklarını yapmaları gerekir. Bayramlarımız sevinçli günlerimizdir. Bu sevinçli günlerimizi hüzne ve kedere bırakmamak için trafik kurallarına harfiyen uymamızda fayda var" şeklinde konuştu.

"İftardan sonra yola çıkmayı tercih ederim"

Bayram tatili için yola çıkma planı yapan sürücü Ayşe Topçu, "İftardan sonra yola çıkmayı tercih ederim genellikle. Yolda şekerim düşebilir sonra sıkıntıya düşebiliriz. O yüzden orucumu açtıktan sonra trafiğin durumuna göre kendimi daha rahat hissedebilirim" dedi.

"Yorgun olmayalım, uykusuz olmayalım"

Sürücü Akif Esen ise, "Yola çıkmadan önce özellikle Ramazan ayı içerisinde oruçlu halimizden dolayı ben şahsım adına iftar edildikten sonra ve iyi bir dinlenmeden sonra yola çıkıyorum, diğer sürücü arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Özellikle de sahur vaktine kadar geç saatlere kadar oturan arkadaşlarımız oluyor ben tercih etmiyorum, dinlenip çıkıyorum. Yorgun olmayalım, uykusuz olmayalım" diye konuştu.

Kaynak: İHA