Kocaelispor’da Gökhan Değirmenci 100. maçına çıktı

Kocaelispor’da Gökhan Değirmenci 100. maçına çıktı
Kocaelispor forması altında en az 100 maçta kaleyi koruyan 3 isim Konyaspor maçından önce plaketle onurlandırıldı. 41 yıl önce yüz maçı geçen Erhan Arslan, 26 yıl önce geçen Stangaciu ve Konya maçıyla yüzüncü maçını oynayan Gökhan Değirmenci’ye plaket verildi.

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor 26. hafta karşılaşmasında Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde Kocaelispor formasıyla en az 100 maç oynayan kaleciler onurlandırıldı.

Kulüp başkanı Recep Durul, Konya maçıyla birlikte yeşil-siyah formayla 100. maçını oynayan Gökhan Değirmenci, 1980-1985 yılları arasında kaleyi koruyan Erhan Arslan ve 1996-2000 yılları arasında oynayan Dumitru Stangaciu'ya plaket verildi.

41 yıl önce 100 maçı geçen Erhan Arslan ile 26 yıl önce 100 maçı geçenler arasına adını yazdıran Stangaciu maça özel olarak davet edildi.

Kaynak: İHA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER