AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer VAR skandalını meclise taşıdı

- Güncelleme Tarihi:

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer VAR skandalını meclise taşıdı
AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konyaspor - Kasımpaşa maçındaki VAR skandalını TBMM’ye taşıdı.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, karşılaşmada yaşanan VAR müdahalelerine sert tepki göstererek konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşıdı.

"Futbol Yerine Tiyatro İzledik”

Özer, yaptığı açıklamada pazar günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya gelen taraftarların futbol yerine adeta bir "tiyatro” izlemek zorunda kaldığını ifade etti.

VAR hakeminin başrolde olduğu, orta hakemin ise yardımcı rol üstlendiği bir tabloyla karşı karşıya kalındığını belirten Özer, bu durumun Konyalı futbolseverleri ciddi şekilde rahatsız ettiğini söyledi.

Karşılaşmada VAR müdahalesiyle bir takım aleyhine verilen kararların kabul edilemez olduğunu dile getiren Özer, spor kamuoyunun büyük bölümünün de bu kararların hatalı olduğu konusunda hemfikir olduğunu ifade etti.

Özer, VAR müdahalesiyle verilen bir penaltı, iptal edilen bir penaltı ve geçersiz sayılan bir golün basit bir hata olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

"Geçen Sezonu da Unutmadık”

Açıklamasında geçen sezon yaşanan tartışmalı VAR kararlarını da hatırlatan Özer, o dönemde de izahı zor birçok kararın gündeme geldiğini belirtti.

Yaşananların tekrar etmesinin spor kamuoyunda güven sorununa yol açtığını kaydetti.

Söz konusu kararların takipçisi olacaklarını vurgulayan Özer, "Öyle seminerlerle geçiştirilecek bir durum değil. Sorumluların alacağı cezaların sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

