EMEKLİ İKRAMİYELERİ | Emeklilere ikramiye ve aylık ödemeleri ne zaman yatacak?
Milyonlarca emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi ve aylık ödemeleri yarın başlıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki hak sahiplerinin ödemeleri, belirlenen takvim doğrultusunda 19 Mart’a kadar banka hesaplarına yatırılacak.
Belirlenen takvime göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş ve bayram ikramiyeleri farklı tarihlerde hesaplara aktarılacak.
SSK kapsamındaki ödemeler yarın başlıyor
SSK (4A) kapsamında gelir, aylık ve ikramiye alan vatandaşlar için ödeme süreci yarın itibarıyla başlıyor.
Bu kapsamda, maaş ödeme günü her ayın 17, 18, 19 ve 20'si olan SSK emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri, yarın itibarıyla banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak.
Ödeme günü 21 ile 23 Mart tarihleri arasına denk gelen hak sahiplerinin ödemeleri 15 Mart'ta hesaplara yatırılmış olacak.
Ödeme günü 24, 25 ve 26 olanlara ise 16 Mart 2026 tarihinde ödeme yapılacak.
Bağ-Kur emeklilerinin takvimi
Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilerin gelir, aylık ve ikramiye ödemeleri ise şu takvime göre gerçekleştirilecek; Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Mart, ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Mart tarihinde ödemeleri hesaplara yatırılacak.
Emekli Sandığı
Emekli Sandığı bünyesinde aylık alan vatandaşların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise tek seferde 19 Mart 2026 tarihinde banka hesaplarına aktarılacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”