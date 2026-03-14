Konya yolunda yangın paniği! Sıkışan balata kamyonun lastiğini yaktı

Aksaray - Konya Kara yolu Sultanhanı ilçesi civarında seyir halindeyken balata sıkışması nedeniyle arka lastiği alev alan kamyondaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Aksaray - Konya Kara yolu Sultanhanı ilçesi civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Ahmet E. (23) idaresindeki 42 BBE 34 plakalı kamyonun arka tekerinde balata sıkışması nedeniyle yangın çıktı.

Önce dumanları sonra da alevi fark eden kamyon sürücüsü aracı hemen sağa çekerek bir yandan su dökerek alevlere müdahale etti öte yandan 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Araçta bulunan yangın tüpünü kullanan ve ardından 5 litrelik su bidonlarıyla yanan lastiğe müdahale eden sürücü, alevlerin kamyonun kasasına ve yakıt deposuna sıçramasını engelledi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri duman çıkan tekerleğe müdahale ederek yangını tamamen söndürdü. Sürücünün bilinçli müdahalesi sayesinde kamyon büyük bir hasar almadan yanmaktan kurtarıldı.

