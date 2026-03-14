GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,30
EURO
50,62
STERLİN
58,64
GRAM
7.254,04
ÇEYREK
11.970,62
YARIM ALTIN
23.861,44
CUMHURİYET ALTINI
47.519,73
SPOR Haberleri

CANLI ANLATIM | Kocaelispor 0-0 TÜMOSAN Konyaspor

- Güncelleme Tarihi:

CANLI ANLATIM | Kocaelispor 0-0 TÜMOSAN Konyaspor
Süper Lig’in 26. haftasında heyecan başladı! Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor, Kocaeli Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Maçın canlı takibini haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 26. haftasında Kocaelispor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor. Turka Kocaelispor Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalıyor.

İki takım bugüne kadar toplam 27 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde Kocaelispor 10 galibiyet elde ederken, Konyaspor 9 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi Kocaelispor 3-2 kazanmıştı.

Konyaspor 17 yıl sonra Kocaeli deplasmanında

Öte yandan Konyaspor, 17 yıl aradan sonra Kocaelispor deplasmanında sahaya çıkacak. Yeşil-beyazlı ekip, rakibine deplasmanda son olarak 30 Kasım 2008 tarihinde konuk olmuştu.

Süper Lig'de yeniden karşı karşıya

İki ekip, Süper Lig tarihinde daha önce 5 kez rakip oldu. 1992-1993 ve 2008-2009 sezonlarında oynanan maçların ardından iki takım, 2025-2026 sezonunda yeniden Süper Lig'de kozlarını paylaşmaya başladı.

Hedef: 17 yıl sonra deplasman galibiyeti

Konyaspor, Süper Lig'de Kocaelispor'a deplasmanda oynadığı iki karşılaşmayı da kaybetti. Yeşil-beyazlı ekip, bugünkü mücadelede hem bu istatistiği değiştirmeyi hem de 17 yıl sonra Kocaeli deplasmanından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

İŞTE KOCAELİSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Dijsteel, Smolcic, Rivas, Keita, Show, Tayfur, Agyei, Churlinov, Serdar

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Uğurcan, Nagalo, Arif, Marko, Deniz Türüç, Melih, Olaigbe, Muleka

MAÇTAN DAKİKALAR;

Hakemin düdüğüyle maç başladı.

5' Melih İbrahimoğlu rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

9' Kocaelispor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Darko Churlinov

15' Engellenen şut | Tümosan Konyaspor

Tümosan Konyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Jackson Muleka tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

16' Jackson Muleka altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
