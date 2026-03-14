DOSD Meram ailesi geleneksel iftar sofrasında buluştu

Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'ın geleneksel hale gelen aile iftarı bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yakışır, DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu'nun yanı sıra down sendromlu bireyler, aileleri, eğitmenler ve davetliler aynı sofrada buluşarak Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadı.

İFTAR, RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Program boyunca özel çocuklar için hazırlanan etkinlikler de geceye renk kattı. İftar öncesinde çocuklar için düzenlenen Hacivat-Karagöz gösterisi, yüz boyama etkinlikleri ve çeşitli oyunlar sayesinde özel bireyler keyifli vakit geçirirken, aileler de bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinlik alanında çocukların neşesi ve kahkahaları Ramazan akşamına ayrı bir anlam kattı. Dualarla açılan oruçların ardından katılımcılar birlikte iftar yaparken, program boyunca samimi ve sıcak bir atmosfer hâkim oldu. Aileler ve çocuklar birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken, etkinlik Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

BAŞKAN MUNLAFALIOĞLU: "BU BAŞARIDA PEK ÇOK İSMİN VE KURUMUN EMEĞİ VAR”

DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, iftar programında yaptığı konuşmada salondaki coşku ve birlikteliği görmenin kendilerini gururlandırdığını söyledi. Üç yıl önce bu göreve gönüllü olarak başladıklarını belirten Başkan Munlafalıoğlu, çocukların yüzündeki gülümsemenin ve ailelerin teşekkürünün en büyük motivasyonları olduğunu ifade etti. Kurumun başarısında hocaların, ailelerin, eğitmenlerin ve yönetim kurulunun büyük emeği bulunduğunu vurgulayan Munlafalıoğlu, Mustafa Kavuş öncülüğünde Meram Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışmalar sayesinde güçlü bir aile ortamı oluşturduklarını söyledi ve destek veren herkese teşekkür etti.

BAŞKAN KAVUŞ: "50 ÖĞRENCİYLE BAŞLADIK, BUGÜN 170'E ULAŞTIK”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da yaptığı konuşmada, DOSD Meram'ın Türkiye'de benzeri olmayan bir merkez olduğunu belirterek projeye gönül veren bir grup insanla yola çıktıklarını hatırlattı. Sadece down sendromlu bireylere yönelik özel bir merkezin eksikliğini fark ederek bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Kavuş, ilk etapta 50 öğrenciyle başlayan eğitim faaliyetlerinin bugün yaklaşık 170 öğrenciye ulaştığını dile getirdi. Öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla spor kulübünü de hayata geçirdiklerini belirten Kavuş, aileleri de eğitim sürecine dahil ettiklerini ve bu merkez için attıkları her adımın bereketle karşılık bulduğunu kaydetti.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YİĞİT: "DOST MERAM ÖNEMLİ BİR MERKEZ HALİNE GELDİ”

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken özel öğrenciler ve aileleriyle birlikte iftar açmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Murat Yiğit de DOSD Meram'ın kısa sürede önemli bir mesafe kat ettiğinin altını çizerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kurumun paydaşlarından biri olduklarını hatırlattı ve merkeze aynı hassasiyetle destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Türkiye'de özellikle son 20 yılda özel eğitim alanında önemli hizmetler gerçekleştirildiğini de vurgulayan İl Müdürü Yiğit, Konya'da devlet kurumlarıyla birlikte belediyelerin de özel eğitime önemli katkılar sunduğunu belirtti ve DOSD Meram'ın bugünlere gelmesinde Meram Belediyesi özellikle de Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un büyük payı bulunduğunu söyledi.

KAYMAKAM DR. BAYRAM YILMAZ: "DOSD MERAM HER YÖNÜYLE ÖRNEK BİR KURUM”

Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz da geçen yıl da iftar programına katıldığını ve bu yıl yeniden aynı ortamda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek başladığı konuşmasında merkezin hayata geçmesinde destek veren herkese teşekkür etti. Merkez açıldığında göreve yeni başladığını hatırlatan Kaymakam Yılmaz, DOSD Meram'ın Türkiye'de örneği az bulunan kuruluşlardan biri olduğunu söyledi. Konya ve Meram için önemli bir görev üstlenen merkezin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade eden Kaymakam Yılmaz, başta Belediye Başkanı Mustafa Kavuş olmak üzere dernek yönetimini, eğitmenleri ve çalışanları tebrik etti. Devletin eğitim alanında her türlü desteği verdiğini belirten Yılmaz, gelecekte çok daha güzel gelişmeler yaşanacağına inandığını dile getirerek tüm katılımcıların bayramını kutladı.

DOSD Meram'ın iftar programı, özel öğrenciler, aileler, eğitmenler ve protokolün çektirdiği hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu